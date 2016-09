Treuchtlingen präsentierte sich

TREUCHTLINGEN - Beim Treuchtlinger Schloss- und Museumsfest präsentierte die Altmühlstadt zwischen Volkskundemuseum und Stadtschloss mannigfaltige Handwerkskunst sowie regionale Produktvielfalt, eingebettet in ein Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß mit kulinarischen Genüssen, Attraktionen und Musik.

Am Nachmittag gab es ein Wiederhören mit der Stadt- und Jugendkapelle um Günther Hüttinger.



Die Kur- und Touristinformation und das Team des Volkskundemuseums als Macher des Festes hatten keine Mühen gescheut, ein abwechslungsreiches Angebot zu organisieren.

Etwa 30 Anbieter hatten sich vor der sommerlichen Schlosskulisse zusammengefunden, um den Besuchern z.B. gutes altes Handwerk näherzubringen – vom Weidenflechten über Opalschleifen bis hin zur Edelstahlverarbeitung. Speziell mit Blick auf unsere Region durfte da natürlich auch die Steinindustrie nicht fehlen. Zu finden waren unter anderem unterschiedlichste Dekorations-Artikel, Schnitzereien und andere Holzprodukte, Schmuck, Keramiken und auch sonst allerlei Handgemachtes. An einigen Marktständen konnten Interessierte den Fachleuten bei ihrem Handwerk über die Schulter schauen und die einzelnen Arbeitsschritte mitverfolgen.

Kulinarische Verlockungen

Dass die Menschen in unserer Gegend neben der Fertigung unterschiedlichster Produkte auch noch gut zu leben verstehen, bewiesen – im Wortsinn „an jeder Ecke“ – die zahlreichen kulinarischen Verlockungen, die ebenfalls durchweg von regionalen Anbietern kamen.

Allerdings war das Ganze keine schnöde Verkaufsveranstaltung; vielmehr sollten die vielfältigen Möglichkeiten und Produkte aus den heimatlichen Gefilden aufgezeigt werden – und dies alles gepaart mit Unterhaltung und Geselligkeit. Für den musikalischen Rahmen sorgte am Vormittag das Trio „Triton“ aus der Nachbarstadt Weißenburg, das zum Auftakt mit gut gemachtem und luftigem Jazz aufwartete. Am Nachmittag gab es ein Wiederhören mit der Stadt- und Jugendkapelle um Günther Hüttinger, die ihr Publikum in bewährter Manier mit einer bunten Mischung aus Volkstümlichem sowie unvergesslichen Melodien erfreute.

Im Museum und im Stadtschloss gab es derweil bei Führungen allerlei Interessantes über die Geschichte der Altmühlstadt, des Schlosses sowie über Exponate zu erfahren, die sonst dem Besuchern des Museum nicht zugänglich sind – quasi die Geschichten hinter der Geschichte.

Im Museum hatte obendrein das Café geöffnet, das – drinnen wie auch draußen im Hof – zu Unterhaltungsmusik von Michel Gerstner zum Pausieren und Verweilen bei Kaffee, Kuchen, Imbissen und Erfrischungen einlud. Außerdem konnten die Gäste im Museum in einer kleinen Ausstellung durch die Welt der Märchen reisen.

Zudem hatte das Atelier Eduard Raab seine Pforten geöffnet und Kunst­interessierte dazu eingeladen, Malschülern bei ihrem Tun zuzusehen oder auch gleich selbst einmal den Pinsel oder Zeichenstift in die Hand zu nehmen. An anderer Stelle konnten geübte oder ungeübte Bogenschützen unter Anleitung ihre Zielsicherheit tes­ten. Für die Kleinen gab es einen Mitmach-Parcours, bei dem es unter Anleitung von Naturparkführern darum ging, unter dem Überbegriff „Bionik“ Prinzipien aus der Natur zu kopieren und in eigene Basteleien einfließen zu lassen, sei es beim „Brü­ckenbau“ oder „Flugzeugbau“.

Das Wetter war sommerlich warm, der Himmel jedoch „nicht ganz dicht“. Tröpfelte es den Tag über immer wieder einmal wenige Minuten, was dem Fest keinen Abbruch tat, öffneten am späteren Nachmittag die Himmelsschleusen und setzten dem ohnehin ausklingenden Fest ein feuchtes Ende.

