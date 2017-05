Treuchtlingen: Rückblick auf tolles Luftsportjahr

BUBENHEIM - Eine positive Bilanz hat der Luftsportverein Treuchtlingen-Pappenheim (LVT) für das Vereinsjahr 2016 gezogen. Außerdem wurde bei der Jahresversammlung der gesamte Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Gelungene Veranstaltung: Die Bayerischen Meisterschaften im Motorkunstflug waren ein voller Erfolg und prägten das Vereinsjahr 2016 des Luftsportvereins Treuchtlingen-Pappenheim. © Renner



Für weitere drei Jahre stehen Robert Renner als Vorsitzender und André Maderholz als 2. Vorsitzender an der Spitze des LVT. Komplettiert wird das Viererteam durch Schatzmeister Otto Leiritz und Schriftführer Wolfgang Ludwig. Allesamt wurden sie einstimmig oder mit sehr großen Mehrheiten gewählt.

Renner hatte zuvor in seiner Rückschau vor allem die Bayerischen Meis­terschaften im Motorkunstflug und den Rundflugtag als vollen Erfolg gewertet. Der Luftsportverein habe sich dabei bestens verkauft, viele Besucher zum Flugplatz gelockt und sei so positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, was auch etliche Rückmeldungen gezeigt haben. Nicht nur, aber auch wegen der beiden Großveranstaltungen habe der Verein das Jahr 2016 auch finanziell sehr zufriedenstellend abgeschlossen. Der Vorsitzende dankte allen Mitgliedern, Unterstützern und Sponsoren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Nicht ganz so positiv fiel Renners fliegerisches Resümee für 2016 aus. Zwar hatten das Motor- und das Ultraleichtflugzeug des Vereins deutlich mehr Stunden auf den Zähler gebracht als veranschlagt, im Segelflug machte sich das durchwachsene Wetter aber deutlich bemerkbar, sodass bei den Flugzeiten der vier vereinseigenen Segler ein Minus gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen war. Trotzdem zeigte sich der Vorsitzende mit der Flugsaison zufrieden: „Sie war einmal mehr unfallfrei. Das ist nicht selbstverständlich“, meinte er und dankte allen, die ihren Teil dazu geleistet haben.

Weitere Berichte legten Schatzmeis­ter Otto Leiritz, Technischer Leiter Rudi Renner, die Ausbildungsleiter Karl-Heinz Meidinger (Segelflug) und Jochen Herzner (UL) vor. Beide warben auch für neue Flugschüler. Auf Antrag der Revisoren Jochen Herzner und Thomas Bethke, die dem Schatzmeister einwandfreie Arbeit bescheinigten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Ferner wurde eine Satzungsänderung zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlungen mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht.

In der bereits laufende Saison stehen zahlreiche Arbeiten an der Flugplatzinfrastruktur an. Außerdem gilt es, die Arbeit des technischen Personals des Vereins komplett neu zu organisieren.

Der Vorstand schlug daher vor, in diesem Jahr keine Großveranstaltung am Flugplatz aufzuziehen, sondern sich diesen Aufgaben verstärkt zu widmen. 2018 wird es dann wieder einen Rundflugtag geben.

Jetzt hoffen die Bubenheimer Luftsportler darauf, dass sich das Wetter endlich stabilisiert und dann vor allem auch für Segelstreckenflüge geeignet ist. Viel Gelegenheit dazu soll das Fluglager in der ersten Pfingstferienwoche bieten, bei dem neben dem Leistungsflug auch die Ausbildung der Flugschüler im Vordergrund stehen soll. „Wer sich für die Ausbildung im Segelflug oder im Ultraleichtfliegen interessiert, kann einfach unverbindlich am Flugplatz vorbeischauen – während des Fluglagers genauso wie an allen Wochenenden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Luftsportvereins.

