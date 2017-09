Treuchtlingen: Schule startet am Dienstag

95 ABC-Schützen werden eingeschult – Gottesdienste und Feiern

TREUCHTLINGEN - Nach sechs Wochen gehen am Dienstag die Sommerferien zu Ende. Für einige Buben und Mädchen der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Am Dienstag werden an den Treuchtlinger Grundschulen die neuen Erstklässler begrüßt. © Archivfoto: Patrick Shaw



Für fast 95 Kinder aus Treuchtlingen und den Dörfern startet am Dienstag um 9 Uhr in der Aula der Grundschule ihre Schullaufbahn. Nach einer Begrüßung durch Mitschüler der 2. Klassen und der Schulleitung gehen die Erstklässler mit ihren Lehrern zum ersten Schnuppern in die Klassenzimmer. Während die Kinder sich schon einmal langsam vertraut machen mit dem Schulalltag, gibt es für die Eltern ein Treffen des Elternbeirates um sich ebenfalls kennenzulernen. Um 11 Uhr endet der erste Schultag.

Die zweiten, dritten und vierten Klassen aus Treuchtlingen treffen sich vor der Schule und werden von ihren Lehrern in ihre Klassenzimmer gebracht. Der gemeinsame Gottesdienst für alle Kinder findet am Freitag um 10 Uhr in der Markgrafenkirche statt.

In Wettelsheim kommen alle Schulanfänger auch um 8 Uhr zunächst mit dem Bus, den Eltern oder zu Fuß zur Schule. Von dort laufen die Erstklässler gemeinsam zur Kirche. Nach deren Rückkehr und Empfang in der Schule gehen die Zweit-, Dritt- und Viertklässler mit ihren Lehrern zum Gottesdienst. Auch in Wettelsheim werden die Eltern in der Wartezeit bewirtet. Nach dem Schlussgong um 11.15 Uhr fahren die Busse zu den regulären Zeiten.

In Schambach treffen sich die neuen Zweitklässler um 8 Uhr in der Schule. Die Erstklässler kommen erst um 9 Uhr direkt zur Kirche. Nach dem Gottesdienst ziehen alle Kinder zurück zum Schulhaus, wo ihre Eltern – organisiert vom Elternbeirat – mit Kaffee und Kuchen verköstigt werden. Um 11.15 Uhr ist auch in Schambach Schulschluss.

An der Senefelder-Schule werden am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr 174 Jungen und Mädchen der fünften Klasse in der Turnhalle begrüßt, darunter sind 54 Mittelschüler, 77 Realschüler und 43 Gymnasiasten. Nach einer gemeinsamen Vorstellung mit den Eltern gibt es dann noch einzelne Gespräche für jede Schulart. Auch die Gottesdienste finden gleich am Dienstag statt. Der erste Schultag endet um 12.30 Uhr.

Am Mittwoch werden dann den etwa 1250 Schülern die 134 Lehrer der Senefelder vorgestellt. 20 Pädagogen kommen neu an die Schule, eine Lehrerin kehrt aus der Elternzeit zurück.