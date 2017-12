Treuchtlingen sitzt Streit unfreiwillig aus

TREUCHTLINGEN - Manchmal mahlen die Mühlen der Behörden langsam: Schon vor fast fünf Jahren hat die Stadt Treuchtlingen den Freistaat Bayern wegen eines Gebührenbescheids verklagt. Doch bevor es zur Verhandlung kommt, macht die Kommune nun einen Rückzieher – aus gutem Grund.

Wegen eines Abwasserbescheids für die Treuchtlinger Kläranlage (Foto) hatte die Stadt vor Jahren gegen den Freistaat Bayern geklagt. Bevor es zur Verhandlung kam, zog sie die Klage nun aber zurück. © Archivfoto: Hubert Stanka



Für den 10. Januar 2018 war die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Ansbach angesetzt: die Stadt Treuchtlingen gegen den Freistaat Bayern. Wer wissen wollte, was dahinter steckt, musste sich allerdings erst einmal im Rathaus durchfragen. Denn viele Mitarbeiter hatten das Verfahren gar nicht mehr auf dem Schirm, geht es doch auf die Jahre 2013 bis 2015 zurück.

Zum Hintergrund: Die Kommune muss dem Freistaat Geld überweisen, wenn sie gereinigtes Wasser aus einer Kläranlage in einen Fluss oder Bach einleitet. So geschieht es in der Treuchtlinger Kläranlage, wenn das gesäuberte Wasser in Möhrenbach und Altmühl läuft. Dafür fällt eine jährliche Summe an, die im Wesentlichen aus der Abwassermenge und der Qualität des eingeleiteten Wassers errechnet wird. In Treuchtlingen liegt sie bei rund 60.000 Euro pro Jahr.

Diese Abgabe war in den 1980er Jahren eingeführt worden, um die Gemeinden dazu zu bewegen, bessere Kläranlagen zu bauen. Die Vorgabe hatte damals wohl tatsächlich einen positiven Effekt. Doch mittlerweile läuft sie ins Leere, da die technischen Möglichkeiten zur Modernisierung der Anlagen ausgereizt sind – und die Gebühr wird zunehmend zu einem Ärgernis für die Kommunen.

In der Praxis ist es nämlich so, dass Städte und Gemeinden Investitionen für die Verbesserung der Abwasserreinigung mit der Abwasserabgabe verrechnen können. Die Gebühr ist also eine Art Anreiz, in den Gewässerschutz zu investieren. Dabei gibt es dann wieder gewisse Normen, die die Kommune erfüllen muss, also zum Beispiel die 20-prozentige Senkung einzelner Werte.

Nach einer solchen Verbesserung erlässt der Staat für die jeweilige Stadt oder Gemeinde einen Bescheid über die neu einzuhaltenden Werte. Sind diese insgesamt so niedrig, dass sie kaum mehr reduziert werden können, die Leistung der Abwasserreinigung also ausgereizt ist, dann wird die Abgabe ab diesem Zeitpunkt immer fällig und kann nicht mehr gegengerechnet werden. Es werden dann also diejenigen Kommunen „bestraft“, die ihre Kläranlage vorbildlich so weit aufgerüstet haben, dass sie kaum noch verbessert werden kann.

Sanierung tut der Umwelt gut

Die Höhe der Gebühr bemisst sich an einem Grenzwert für den chemischen Sauerstoffbedarf, der höchstens bei 75 Milligramm pro Liter liegen darf. Mit diesem Wert lässt sich die Belastung des Abwassers mit organischen Stoffen feststellen. Das Treuchtlinger Abwasser lag schon immer unter diesem Wert. Nach der Sanierung der Kläranlage konnte die Stadt den Messwert jedoch auf 80 Prozent davon senken, also auf 60 Milligramm pro Liter – und wollte nun geringere Gebühren zahlen.

Diese Rechnung ging für den Freistaat nicht auf. Denn er nimmt als Ausgangspunkt nicht die Obergrenze, sondern den vorherigen Messwert her, der in der Altmühlstadt bei 65 Milligramm pro Liter lag. Für eine 20-prozentige Verbesserung hätte der aktuelle Wert also bei 52 Milligramm liegen müssen. Das war aber beim Erstellen des Gebührenbescheids am Landrats­amt noch nicht der Fall.

Schon 2015 sollte sich das Ansbacher Verwaltungsgericht mit dem Ende Juni 2013 für die Treuchtlinger Kläranlage erlassenen Bescheid beschäftigen. Doch wie sich Kämmerer Dominik Wenzel erinnert, war die Verhandlung damals bereits nach einer Minute vorbei: „Das Gericht fühlte sich nicht zuständig.“ Fast drei Jahre später stand der Streit nun erneut auf dem Sitzungsplan – und die Stadt zeigte sich einigermaßen überrascht.

Klage zurückgezogen

Nach Abwägung der Fakten und Rücksprache mit einem Anwalt entschloss sich Treuchtlingen am vergangenen Freitag, die Klage zurückzuziehen. Denn der umstrittene Grenzwert von 52 Milligramm pro Liter ist nun gar kein Problem mehr: Nach den drei Jahren Wartezeit funktioniert die neue Reinigungsstufe inzwischen so gut, dass sich der chemische Sauerstoffbedarf im Abwasser nur noch um die 40 Milligramm pro Liter bewegt.

Das Landratsamt erstellt nun also jedes Jahr einen Bescheid, basierend auf dem neuen Grenzwert, den die Stadt ihrerseits quartalsweise überprüft. Wird der Wert überschritten, muss sie mehr zahlen. Doch bislang bewegt sich alles im Rahmen. Durch die neue Vorgehensweise spart Treuchtlingen sogar mehrere tausend Euro im Jahr.

