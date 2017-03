Treuchtlingen: Spannung bei der Altmühlforschung

TREUCHTLINGEN - Rund um die Altmühl und deren Geschichte als Wasserstraße gibt es im Hintergrund einen Schlagabtausch zwischen Forschern. Der Politikwissenschaftler Werner Thiel kritisiert weiterhin die seiner Ansicht nach fehlenden Untersuchungen im Hinblick auf die Bedeutung des Flusses für die Römer.

Nach wie vor eine spannende Frage: Nutzten die Römer die Altmühl als Transport- und Militärweg? Foto: Patrick Shaw



Thiel hatte sich im Jahr 2015 mit einer generellen Kritik an den Forschungen zum Weltkulturerbe Limes zu Wort gemeldet. Dabei hatte er beklagt, dass trotz der internationalen Würdigung der historischen Grenzanlagen die Bedeutung der Altmühl in der damaligen Zeit bis heute noch völlig unbekannt sei. Er sei bei Fachleuten, Museen und Universitäten bislang auf erschreckendes Unwissen gestoßen. Thiel begrüßte in diesem Sinn, dass im Rahmen der Karlsgrabenforschung nun die Altmühl zwischen Graben und Dietfurt archäologisch untersucht werden soll.

Der Grabungsleiter der Karlsgraben-Kampagne, Dr. Lukas Werther, reagierte nun auf Thiels Kritik. Zweifellos könnte sich die Forschung dem genannten Thema ausführlicher widmen, so Werther. Jedoch sei die generelle Kritik am Forschungsstand so nicht richtig. Es gebe durchaus Untersuchungen zu Brücken, Flussübergängen und der Binnenschifffahrt an der Altmühl, außerdem auch zur Flussentwicklung allgemein und zu Wasserbauten außerhalb des Limes an der Schwarzach. Auch im Rahmen des Karlsgrabenprojekts werde in diesem Jahr ein längerer Aufsatz zum Thema „Vom Rhein zur Donau – Überlegungen zur Binnenschifffahrt zwischen römischer Kaiserzeit und Hochmittelalter“ erscheinen. Auf dieser Basis lasse sich das zweifellos interessante Thema fundiert diskutieren.

Thiel wiederum kritisiert, dass Allgemeinplätze und Untersuchungen anderer Flüsse und Fließgewässer in Sachen Altmühl nicht weiterhelfen würden. Dass sich die Forschung nun mit dem Bereich zwischen Graben und Dietfurt befassen will, zeige doch deutlich, dass hier kein Wissen über die Historie der Altmühl vorhanden sei. Dass römische Ingenieure technische Eingriffe an Fluss­läufen und Wasserständen vorgenommen hätten, sei zum Beispiel auch für die Lippe dokumentiert.

Thiel geht es um die Altmühl und deren Nutzung durch die Römer sowohl als Transportgewässer als auch als Teil der Verteidigungsarchitektur der römischen Limes-Grenze. Er sei gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchungen, so Thiel – obwohl deren Fokus lediglich auf den Karolingern liege und damit aus seiner Sicht wenig zielführend sei.

