Treuchtlingen: Stadt sucht 800 Helfer für das Dorffest

Freiwillige sollen beim Aufbau helfen und am 8. September Essen und Getränke verkaufen - vor 54 Minuten

TREUCHTLINGEN - Zum Bayern-3-Dorffest am 8. September auf dem Bubenheimer Flugplatz werden bis zu 60.000 Gäste erwartet. Um die Besucher zu versorgen, sucht die Stadt deshalb bis zu 800 Freiwillige und Helfer.

Noch ist am Bubenheimer Flugplatz alles still. Doch zum Bayern-3-Dorffest am 8. September werden an die 60.000 Besucher erwartet. Freiwillige sollen sich um die Versorgung kümmern. © Rudi Beringer



Zunächst haben Marc Rengier und Günther Hüttinger von der Touristinfo die 120 Treuchtlinger Vereine angeschrieben, von gut einem Viertel gab es bereits Rückmeldungen. Die eigentliche Arbeit für die Helfer beginnt schon am Montag vor dem Fest. An die viereinhalb Kilometer Bauzaun müssen um den Flugplatz aufgestellt werden, an den Rand der Konzertfläche kommen 24 Verkaufsbuden. Zudem müssen die Äcker mittels Flatterbändern zu Parkplätzen umgewidmet werden.

Für den Samstag selbst sind die Aufgaben ebenfalls vielfältig: Park­platzeinweiser, Brötchenaufschneider, Ausschenker und Kassierer für die Buden werden benötigt. Schon davor sind fleißige Hände gefragt, die an die 700 Kuchen backen sollen.

Die Freiwilligen müssen aber nicht den ganzen Samstag auf den Beinen sein. Die Stadt wird einen Dienstplan mit Mehrschichtbetrieb erstellen und will so die Menschen koordinieren. Auch wer nicht Mitglied in einem Verein ist, kann sich als Helfer beteiligen. Die Stadt kümmert sich dann um die Einteilung.

Bis auf die Kuchenspenden müssen die Vereine nicht in Vorleistung gehen und auch kein finanzielles Risiko tragen, erklärt Rengier. Der Einkauf der Speisen und Getränke erfolge zentral über die Stadt, die Vereine müssen sie bloß zubereiten und verkaufen. Bei den bisherigen Dorffesten sei immer Geld übriggeblieben, das werde dann an die Vereine verteilt – je nachdem, wer wieviel geleistet hat.

Die Lebensmittel und Getränke sollen bevorzugt von regionalen Lieferanten kommen. Dass dies nicht ein Betrieb allein alles stemmen kann, beweist schon eine Zahl: 70.000 Semmeln sollen beim Dorffest in die Münder wandern.

Und auch so wappnet sich die Stadt bereits: Sämtliche Unterkünfte in Treuchtlingen und einigen umliegenden Gemeinden sind für das Dorffest-Wochenende schon ausgebucht. Um die Besuchermassen trotzdem empfangen zu können, sollen nur an diesem Wochenende weitere Stellplätze für Wohnmobile freigegeben werden. Außerdem soll es eine Zeltwiese geben. Ein Shuttlebus soll die Besucher von der Stadthalle und dem Bahnhof zum Bubenheimer Flugplatz bringen.

Am Mittwoch, 18. Juli, findet um 19 Uhr in der Stadthalle ein weiteres Informationstreffen für die Vereine statt, die schon zugesagt haben. Auch neue Interessenten können zu dem Termin kommen.

Wer beim Dorffest helfen möchte, einen Kuchen backen will oder einen großen Kühlschrank oder Gasgrill zur Verfügung stellen kann, soll sich bei der Touristinfo melden (E-Mail: dorffest@treuchtlingen.de oder Telefon 09142/960060).

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail