Treuchtlingen startet in die Faschings-Session

Anders als voriges Jahr hat die Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft 2017 eine lange "fünfte Jahreszeit" vor sich - Sturm auf Rathaus und Roulette - vor 44 Minuten

TREUCHTLINGEN - Mit dem Sturm aufs Rathaus beginnt in der Altmühlstadt am Samstag, 14. Januar, die "fünfte Jahreszeit". Der Fasching ist diesmal fast sieben Wochen lang und endet erst am 1. März. Die Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft feiert dabei heuer ein "krummes", nach Narren-Maßstäben aber bedeutendes Jubiläum: Sie wird 66 Jahre jung.

Am doppelten Roulette-Tisch machen Bürger und Hautevolee Treuchtlingens beim Benefiz-Ball auch heuer wieder ihre Einsätze für einen guten Zweck. © Patrick Shaw



Beim Rathaussturm treffen Karnevalsgesellschaft (KGT) und Bürgermeister um 15 Uhr auf dem Rathausplatz zusammen, um vor Hunderten Bürgern als Zeugen die Machtverhältnisse in Treuchtlingen für die närrische Zeit neu zu ordnen.

Auf den Thron gehoben werden die neuen Regenten, Prinz Matthias II. und Prinzessin Manuela I., dann am Samstag, 21. Januar, im Rahmen der großen Benefiz-Gala. Wie auch die weiteren Veranstaltungen der KGT findet diese in der Stadthalle statt und beginnt um 20.11 Uhr (Einlass 19 Uhr). Es locken eleganter Tanz zur Musik der Schaeffler-Bigband, Magie mit Illusionist und Barzauberer Felix Gauger, Casino-Flair am Roulette- und Blackjacktisch sowie ein fränkisches Mitternachts-Buffet.

Der Erlös des gemeinsam mit der Stadt und dem Lions Club Altmühltal organisierten Abends kommt wie gewohnt einem guten Zweck vor Ort zugute. Eintrittskarten gibt es ab Samstag, 7. Januar, im Modehaus Mührl, Hauptstraße 17.

Weiter geht es im Faschingsreigen am Sonntag, 29. Januar, von 14 bis 17 Uhr mit dem ersten Kinderball, zu dem David Hoyer Musik und gute Laune beisteuert. Die erste Prunksitzung mit Garden, Tanzmariechen und Musik von Rudi Schraufstätter folgt am Samstag, 4. Februar, und die Jubiläums-Prunksitzung zum 66. „Geburtstag“ der KGT am Samstag, 11. Februar. Für Stimmung sorgt bei letzterer die Partyband „K7“.

Zur Familienprunksitzung mit David Hoyer kommen tags darauf, 12. Februar, um 15 Uhr Groß und Klein in die Stadthalle. Derb und feuchtfröhlich verspricht der „Weiberfasching“ zu werden, zu dem am „Unsinnigen Donnerstag“, 23. Februar, Entertainer Stefan „Pfiff“ Peters aufspielt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Und zusammen mit den kleinen Narren bringt Patrick Gagsteiger am Sonntag, 26. Februar, von 14 bis 17 Uhr beim zweiten Kinderball Leben in die Bude. Die Rosenmontags-Party am folgenden Abend, 27. Februar, rockt ab 20 Uhr die Partyband „Aeroplane“.

Den Ausklang der närrischen Zeit markiert schließlich am Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 13.30 Uhr das bunte Faschingstreiben für jedermann, bevor die Honoratioren der KGT am Aschermittwoch, 1. März, um 17 Uhr beim Geldbeutelwaschen auf dem Wallmüllerplatz das Ende ihrer Herrschaft über die Altmühlstadt beklagen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kg-treuchtlingen.de.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier