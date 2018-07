Treuchtlingen: Tempo 20 in der Bahnhofstraße

Die Gegend um den neuen Pflasterbelag soll bald ein „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ werden - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Bauarbeiten rund um den Wallmüllerplatz und die Bahnhofstraße neigen sich dem Ende entgegen. Autofahrer und Fußgänger müssen sich dann an neue Regeln gewöhnen.

Nach Ende der Bauarbeiten soll in der neu gepflasterten Bahnhofstraße Tempo 20 gelten. Entsprechende Schilder werden noch aufgestellt. © Foto (Montage): Benjamin Huck/Viola De Geare



Nach Ende der Bauarbeiten soll in der neu gepflasterten Bahnhofstraße Tempo 20 gelten. Entsprechende Schilder werden noch aufgestellt. Foto: Foto (Montage): Benjamin Huck/Viola De Geare



Seit März vergangenen Jahres laufen die Arbeiten zur Neugestaltung der Treuchtlinger Ortsmitte. Diese sind mittlerweile sehr weit vorangeschritten und stehen vor dem Abschluss. Der Partnerschaftsplatz und der Wallmüllerplatz mit Brunnen, den die Kinder in den vergangenen warmen Tagen für eine Abkühlung genutzt haben, sind bis auf kleine Details fertiggestellt. Die Stadt Treuchtlingen weist in einer Mitteilung jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Wasser aus dem Brunnen kein Trinkwasser ist und auch keine Badewasserqualität hat. Für einen dauerhaften Hautkontakt sei es nicht geeignet.

Des Weiteren steht die Freigabe der Bahnhofstraße kurz bevor. Die neuen Verkehrszeichen sind bestellt und werden in den kommenden zwei Wochen geliefert, zudem soll die Fahrbahn an drei Stellen verengt werden. Damit der Wallmüllerplatz wachsen konnte, ist die Linksabbiegespur in der Bahnhofstraße zur Hauptstraße weggefallen. „Dass in Treuchtlingen dadurch kein Verkehrschaos entsteht, hat sich während der Bauphase, in der die Bahnhofstraße gesperrt war, bewiesen“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Der neu gestaltete Bereich mit einheitlichem Pflasterbelag von der Fischergasse bis zur Hauptstraße und von der Ringstraße bis zu den Kopfparkplätzen am Stadtpark wird zur Tempo-20-Zone – amtlich ein „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“. Damit die Autofahrer auch an diese Geschwindigkeit denken und sie einhalten, werden drei große Blumentröge mit Warnbaken aufgestellt, die die Fahrbahn einengen.

Der bisherige Zebrastreifen am Res­taurant „San Marco“ kann mit der Verkehrsberuhigung entfallen und bleibt nur durch das Leitsystem für Sehbehinderte im Gehwegbereich in Erinnerung. Eine Durchfahrt vom Stadtpark zur Bahnhofstraße wird in Zukunft in der Ringstraße nicht mehr erlaubt sein. Dafür sorgen die entsprechenden Verkehrszeichen zum Verbot der Einfahrt auf Höhe des Anwesens Ringstraße 5. „Auch dies entlastet den umgestalteten Geschäftsbereich und die Kreuzung Bahnhofstraße/Hauptstraße“, so die Stadt. Dass diese Art der Einschränkung funktioniert, habe sich ebenfalls während der Bausphase durch das Verbot der Einfahrt oberhalb des Parkplatzes der Sparkasse in die Ringstraße gezeigt.

Am Partnerschaftsplatz wird für Fußgänger der entsprechende Bereich ausgeschildert. Dort bleibt nur die Zufahrt zu den Parkplätzen hinter Bahnhofstraße 8, 10 und 12 frei. Danach beginnt die nicht zu befahrende Zone. Ausnahme bleiben die Anwohner von Bahnhofstraße 6 und Hauptstraße 7 und 9, die zukünftig nur vom Partnerschaftsplatz aus ihre privaten Parkplätze erreichen und nicht mehr über die Hauptstraße.

Von der Fischergasse und vom Wallmüllerplatz her sorgen stählerne Poller dafür, dass kein Auto in den Gehbereich einfahren kann. „Das von der Bahnhofstraße in die Fischergasse bestehende Halteverbot bleibt auch weiterhin bestehen und wird hoffentlich nicht, wie vor der Baumaßnahme häufig, missachtet“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch das Zonenparkverbot (zeitlich begrenztes Parken zwischen 8 und 18 Uhr für maximal zwei Stunden) in der Bahnhofstraße bleibt nach der Umgestaltung der Treuchtlinger Innenstadt bestehen. Dieses beginnt bereits an der Kreuzung Bahnhofstraße/Bürgermeister-Döbler-Allee und endet an der Hauptstraße. Der Wallmüllerplatz ist nun mit stählernen, teilweise herausnehmbaren Pollern eingerahmt und wird in naher Zukunft Standort der ein oder anderen öffentlichen Veranstaltung werden. Die feierliche Eröffnung ist am 21. September geplant.

Stadtrat wünscht sich Mitsprache

Bei der jüngsten Stadtratssitzung war Uwe Linss (CSU) etwas überrascht über die Pläne. So seien die Poller mit dem Stadtrat nicht abgesprochen gewesen und an der Stelle auch nicht wirklich hübsch. „Wenn sich deshalb der Verkehr staut, ist das für die Besucher des Cafés unangenehm.“ Bürgermeister Werner Baum erklärte, dass die Maßnahmen mit der Stadtverwaltung, der Polizei und den Einzelhändlern abgesprochen seien und alle ihr Einverständnis gegeben hätten.

Wegen den Bauarbeiten in der Ringstraße hatte das Café „San Marco“ seine Außenbestuhlung auf die gegenüberliegenden Parkplätze gestellt. Das sei bei den Besuchern gut angekommen, weshalb Baum in Aussicht stellt, dass vielleicht erneut über die Verkehrsregelung in der Bahnhofstraße gesprochen werden müsse. Nun soll aber zunächst der „verkehrsberuhigte Geschäftsbereich“ mit der Tempo-20-Zone ausprobiert werden.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail