Treuchtlingen: Teures kostenloses Internet?

BayernWLAN ist nun auch in Treuchtlingen verfügbar – und für die Stadt teurer als der vorhandene Freifunk - vor 45 Minuten

TREUCHTLINGEN - Neben der Initiative "Freifunk" wirbt nun auch der Freistaat mit einem für die Nutzer kostenlosen WLAN-Zugang in der Altmühlstadt. Für die Kommune hat das neue Angebot allerdings seinen Preis.

Kostenlos surfen nur die Nutzer: Neben der Intiative „Freifunk“ bietet nun auch der Freistaat sein kabelloses Netzwerk „BayernWLAN“ in Treuchtlingen an. Die Stadt muss dafür dem Betreiber Vodafone eine monatliche Gebühr zahlen. Foto: Benjamin Huck



Ein kleines Schild an einem Rathausfenster weist auf den neuen Dienst hin: Im Bürgerbüro im Treuchtlinger Rathaus wurde der erste „BayernWLAN“-Hotspot in Betrieb genommen. Bürger und Besucher können damit kostenlos mit ihrem Smartphone oder Tablet-Computer im Internet surfen, der Empfangsbereich reicht vom Erdgeschoss des Rathauses bis auf den Rathausplatz. Einen zweiten Hotspot wird es nach der Innenstadt-Modernisierung auf dem neuen Partnerschaftsplatz in der Bahnhofstraße geben.

Kostenlos in Treuchtlingen per WLAN im Internet surfen? Seit über einem Jahr bietet das bereits die nichtkommerzielle Initiative Freifunk an. Rathaus, Rathausplatz, Bücherei, Schloss und Schlossgraben, Bürgerhaus und das Kulturzentrum Forsthaus sind von städtischer Seite vernetzt, dazu haben sich noch Privatpersonen und Gewerbetreibende im ganzen Stadtgebiet angeschlossen.

Bei Freifunk teilen Inhaber eines Internet-Anschlusses über einen zusätzlichen WLAN-Router, versehen mit der Freifunk-Software, einen Teil ihres Internet-Zuganges mit anderen. Gleichzeitig trennt der Freifunk-Router das eigene Netz komplett vom Freifunk-Netz.

Das Attraktive am Freifunk: Neben den Kosten für den Internetanschluss, der sowieso schon im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden vorhanden ist, fallen nur die Stromkosten an. Die einmalige Einrichtung und das dazu passende Gerät kosten etwa 20 Euro – weniger als jetzt allein die monatlichen Fixkosten beim BayernWLAN.

Denn das vom bayerischen Finanzministerium geförderte WLAN wird nach einer europaweiten Ausschreibung vom Telekommunikationsunternehmen Vodafone betrieben. Der Freistaat unterstützt die Kommunen – gut 450 nehmen bislang bayernweit teil – indem er die einmaligen Einrichtungskosten übernimmt. Das Finanzministerium nennt 1000 Euro als Durchschnittswert für Planung, Verkabelung und Installation. Die monatlichen Gebühren muss die jeweilige Gemeinde allerdings selbst tragen.

Für den Betrieb eines Hotspots fallen monatlich 4 Euro an, die monatlichen Entgelte je Zugangspunkt betragen im Fall von Treuchtlingen, das nur über einen Hotspot verfügt, der innerhalb eines Gebäudes liegt, 16 Euro. Mit Mehrwertsteuer muss die Stadt monatlich also insgesamt 23,80 Euro bezahlen. Das geht aus einer Antwort des Staatsministeriums der Finanzen auf eine schriftliche Anfrage der Nürnberger Grünen-Abgeordneten Verena Osgyan hervor.

In dem Gesamtpreis sind die Mietkosten für die zum Einsatz kommende „professionelle Hardware“ enthalten, so das Ministerium. Die Geräte kosten demnach etwa 1200 Euro. Zur Erinnerung: Wer einen Freifunk-Hotspot einrichten möchte, zahlt für das Gerät einmalig 20 Euro.

Warum hat sich die Stadt also dafür entschieden? Laut Wilma Vogel von der Stadtverwaltung habe die Staatsregierung mit ihrem Angebot geworben, um den Bürgen spezielle Dienste über das Funknetzwerk anzubieten. So sollen sie etwa online Anträge stellen können, die dann vom Bürgerbüro bearbeitet werden. Welchen Mehrwert diese Angebote für den Bürger haben und wann sie umgesetzt werden, sei allerdings noch nicht klar.

Ansonsten sind für den Nutzer kaum Unterschiede zwischen Freifunk und BayernWLAN bemerkbar. Die Verbindungen beider Anbieter haben keine Sicherheitsverschlüsselung. Daher sollten keine sensiblen Daten übermittelt werden. Ein Jugendschutzfilter unterbindet beim BayernWLAN technisch das Aufrufen von jugendgefährdenden Inhalten. Der Jugendschutz werde laut Ministerium entsprechend der Sperrliste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und weitere Sperrlisten gewährleistet.

Warum setzt also der Freistaat nicht auf die wesentlich günstigeren Freifunk-Intiativen? Nach Auskunft des Finanzministeriums gebe es als Anbieter von öffentlichen Hotspots gesetzliche Vorgaben, die einzuhalten sind, etwa der Einsatz von Jugendschutzfiltern. Dies sei mit einer Realisierung über Freifunk oder andere freie Netze nicht machbar. „Der Freifunk leitet darüber hinaus den Datenverkehr unter Umgehung der Anwendbarkeit deutschen Rechts ins Ausland ab, was ebenfalls gegen eine Kooperation spricht“, heißt es weiter.

Die Stadtverwaltung will das BayernWLAN nun testen, der Vertrag könne jährlich gekündigt werden, so Wilma Vogel. Es soll erst einmal abgewartet werden, welchen Zusatznutzen das staatliche Netz bringt. „Nach einer Zeit können wir schauen, ob wir das überhaupt brauchen oder ob der Freifunk so weit gediehen ist, dass er genügt.“

Das bayerische Finanzministerium lobt sein Projekt BayernWLAN in den höchsten Tönen. Damit sei es für die Gemeinden im Freistaat möglich, einen kostenlosen Internetzugang für Bürger und Touristen einzurichten, was gerne als Standortvorteil verkauft wird. Zudem wirbt das Ministerium mit einem Rundum-sorglos-Paket für die teilnehmenden Kommunen. Eigentlich ein tolles Projekt für Städte und Gemeinden, die ihren Bürgern und Touristen bislang keinen freien Internetzugang anbieten konnten.

Nicht so für Treuchtlingen. In der Altmühlstadt betreibt der nichtkommerzielle Verein Freifunk seit über einem Jahr ein für die Nutzer kos­tenfreies WLAN-Netz, das auch von der Stadt mit Standorten gefördert wird. Innerhalb kurzer Zeit haben Ehrenamtliche ein funktionierendes Netz für wenig Geld aufgebaut, das Bürgern und Touristen ermöglicht, Informationen im Netz nachzuschlagen oder ein Foto vom Urlaubsausflug an ihre Liebsten zu schicken.

Das so stark vom Freistaat beworbene BayernWLAN dient letztlich bloß dem Telekommunikationsunternehmen Vodafone als zusätzliche Einnahmequelle. Schon allein, dass die Einrichtung des Netzes durchschnittlich 1000 Euro kosten soll, klingt verwunderlich. Ebenso erstaunen die 1200 Euro, die das Finanzministerium als Gerätepreis für den Hotspot angibt, wo es doch die Freifunk-Initiative zu einem Bruchteil des Geldes schafft, eine Sendestation aufzustellen.

Letztlich wirkt das Argument der Anwendbarkeit deutschen Rechts auch realitätsfern. Wer kann denn im Internet der großen amerikanischen Konzerne garantieren, dass alles nach Recht und Gesetz abläuft? Es sollte allen Nutzern klar sein, dass sie keine vertraulichen Daten über das offene Netz versenden – egal, wer es betreibt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Stadtverwaltung die Nutzungszahlen für das BayernWLAN genau ansieht und abwägt, ob das Netz die mehr als 20 Euro pro Monat wert ist. Sollten die vom Ministerium in Aussicht gestellte Zusatzdienste für die Bürger nicht bald kommen, wäre es angebracht, den Vertrag zu kündigen.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail