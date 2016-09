Treuchtlingen: Üble Betrugsmasche

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Polizei warnt vor Betrugsversuchen durch einen angeblichen „Microsoft-Kundendienst“, der derzeit offenbar ahnungslose Computernutzer in der Region telefonisch über den Tisch zieht.

So erhielt ein 21-jähriger Treuchtlinger vergangene Woche einen solchen Anruf. Die Person in der Leitung behauptete, dass etliche Lizenzen und Zertifikate für die Computerprogramme des jungen Manns abgelaufen seien. Eine fingierte „Schritt-für-Schritt-Anleitung“ überzeugte diesen davon, dass der angebliche Kundendienst für die Behebung Fernzugriff auf dessen Rechner benötige. Zudem sollte der 21-Jährige zur Bezahlung der Dienstleistung drei E-TAN-Nummern seines Kontos angeben. Als er dies getan hatte, wurde der Bildschirm schwarz und der Anrufer legte auf.

Wenig später tätigte der Betrüger auf Kosten des Treuchtlingers drei Überweisungen in einer Gesamthöhe von 1800 Euro auf ein britisches Konto. Bei einem Rückruf unter der Nummer des angeblichen Kundendienstes wurde der junge Mann mit Hinweis auf einen „Fehler“ abgewimmelt. Ihm werde per E-Mail ein Scheck zugesandt, den er einlösen und das „Mehrgeld“ per Western Union an eine Person in Georgien überweisen solle.

Daraufhin wurde der Geschädigte schließlich doch misstrauisch und ging zur Polizei.

pm - Treuchtlinger Kurier