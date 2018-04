Treuchtlingen: Unfallfluchten beschäftigen Polizei

Drei Vorfälle seit Sonntag im Stadtgebiet - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - In den vergangenen Tagen haben sich im Treuchtlinger Stadtgebiet drei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen sich die Fahrer ohne sich zu kümmern aus dem Staub gemacht haben.

Am Mittwoch, zwischen 11 und 11.15 Uhr, fuhr ein Sattelzug in Schambach die Straße Am Aluner in Richtung Gartenweg und wendete an der Kreuzung. Dabei beschädigte er eine Hecke, ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Es entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden. Der Lastwagen hatte ein weißes Führerhaus und einen roten Auflieger, als Teilkennzeichen konnte „HGW“ oder „KGW“ abgelesen werden.

Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit von 5.15 bis 18.40 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Bahnhofstraße, auf Höhe der ehemaligen Post, angefahren und beschädigt. Der Halter hatte seinen Wagen auf dem Seitenstreifen abgestellt und am Abend bemerkt, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Die Plastikabdeckung des Spiegels lag etwa 20 Meter weiter auf der Seite. Auch hier meldete sich der Verursacher bislang nicht.

Außerdem wurde am Sonntag, zwischen 6 und 20 Uhr, beim Anwesen Mühlfeldweg 2 ein Transporter angefahren und beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Lastwagen das Fahrzeug an der linken Seite gestreift hat, wodurch ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Die Lagerhalle ist an verschiedene Firmen und Personen vermietet, wodurch immer wieder Lieferverkehr stattfindet.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 09142/96440.

