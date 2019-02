Treuchtlingen: Verkehrsunfälle auf Glatteis

TREUCHTLINGEN - Wegen des Winterwetters hat es in Treuchtlingen und Umgebung am Wochenende mehrere Verkehrsunfälle mit zum Teil sehr hohem Sachschaden gegeben.

Das Winterwetter hat am Wochenende um Treuchtlingen für zahlreiche Unfälle gesorgt (Symbolfoto). © NEWS5 / Goppelt



Bereits am Freitagmorgen war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Treuchtlinger Eichendorffstraße in Richtung Schwarzfeldstraße unterwegs und geriet beim Bremsen auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei schlitterte der Wagen in das Fahrzeug eines 47-Jährigen, der in der Schwarzfeldstraße fuhr und Vorfahrt hatte. Das Auto des Geschädigten wurde dabei auch noch gegen einen geparkten Wagen geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstanden allerdings etwa 19.000 Euro Sachschaden, so die Polizei.

Am frühen Samstagmorgen geriet dann eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße zwischen Suffersheim und Schambach auf der spielgelglatten Fahrbahn ins Schleudern, überschlug sich und landete im Graben. Die Fahranfängerin wurde mittelschwer verletzt, ihre vier gleichaltrigen Mitfahrer leicht. Am Wagen entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Auf dem Dach gelandet

Auch hinter der südlichen Landkreisgrenze gab es am Samstagmorgen einen heftigen Unfall. Gegen 4 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem 18-jährigen Beifahrer auf der B 2 bei Monheim Richtung Norden und kam mit ihrem Auto in einer abschüssigen, langgezogenen Rechtskurve ins Schlingern. Der Wagen geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, am Auto entstanden schätzungsweise 20.000 Euro Schaden.

