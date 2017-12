Treuchtlingen: Von der Altmühl in die Berge

Treuchtlinger Alpenverein hat ereignisreiches Jahr hinter sich – Großes Programm für 2018 - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der Treuchtlinger Alpenverein blickt auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Fahrten zurück. Und auch für 2018 sind nicht weniger als 41 Touren geplant.

Die Schneeschuh­touren in den Alpen sind nur eines der Angebote des Treuchtlinger Alpenvereins. © Privat



Die Schneeschuh­touren in den Alpen sind nur eines der Angebote des Treuchtlinger Alpenvereins. Foto: Privat



So fanden 2017 sechs mehrtägige Schneeschuhtouren in den Kitzbüheler Alpen, Bayerischen Voralpen, Lechtaler Alpen, im Bayerischen Wald, im Riesengebirge und in den Stubaier Alpen statt. Dabei wurden zahlreiche Gipfel zwischen 1500 und 3000 Meter bezwungen. Die anstrengendste Tour führte auf den 3005 Meter hohen Zischgeles, wobei die Bergfreunde 1400 Höhenmeter schafften.

Auch für die Radsportler war etwas dabei: ein Radtrainingslager an der Adria und für Mountainbike-Freunde ein Ausflug ins Möhrenbachtal sowie der Dreiseentrail bei Reutte/Tirol. Die Mittelgebirgswanderer kamen in der Wachau auf ihre Kosten, als sie auf dem Welterbesteig fünf Tage unterwegs waren. Eine Fahrt in den Thüringer Wald verband interessante Kultur und gemütliches Wandern. In den Hautes-Alpes in Frankreich wurde eine schöne Verbindung zwischen Sportklettern und Radfahren gesucht und gefunden.

Dann lockten wieder die höheren Berge in den Alpen, wo eine Tages­tour in die Berge um das Gunzesrieder Tal im Allgäu führte. Zwei Etagen höher fand eine Hochtour mit Ziel Wildspitze statt. Viele Botanikfreunde fanden ihr Glück in den Blaubergen rund um die Gufferthütte. Rüstige Senioren erklommen einige Gipfel in den Kitzbüheler Alpen, und an drei „Girlsdays“ wurde der Pfälzer Wald erkundet. Abenteurer übernachteten im Winterraum der Biberacher Hütte und lernten die Urgewalten der Berge kennen.

Auch am Mittelmeer unterwegs

Eine ganz andere Reise führte unter dem Motto „Berge und Meer“ in den Westen Siziliens, wo Inselberge, Badebuchten und viel Kultur für achttägige Abwechslung sorgten. Zudem gab es zahlreiche Tages- und Halbtageswanderungen in der Umgebung und in den Voralpen. In einer Neuauflage gab es wieder eine Bustagesfahrt, die statt nach Reutte/Tirol wegen schlechten Wetters kurzfristig nach Ottobeuren, Illerbeuren und Memmingen verlegt wurde.

Für einen reibungslosen und unfallfreien Ablauf der 32 Fahrten sorgten die Tourenleiter Karl Meier, Sammy Jahja, Angelika Rosenbauer, Engelbert Seider, Harry Mrugalla, Jürgen Seel, Günter Horndasch und Gerhard Rosenbauer. Von den ursprünglich 39 angebotenen Touren fielen einige wegen Schlechtwetter, Krankheit und zu wenigen Anmeldungen aus.

Auch im neuen Jahr ist wieder einiges geboten, 41 verschiedene Touren stehen auf dem Programm. Die Schneeschuhfans müssen sich zwischen sieben Touren in die Bayerischen Voralpen, Ammergauer und Allgäuer Alpen, ins Rofan, in die Tuxer und Stubaier Alpen mit steigender Schwierigkeit und Länge entscheiden – oder überall mitmachen. Ab Ende März gibt es neuerdings jeden Dienstag einen Mountainbike-Treff, der die Radfans auf Strecken im Hahnenkamm, am Gardasee, im Bayerischen Wald und im Gailachtal vorbereiten soll. Die „normalen“ Radler bereiten sich in einem Trainingslager an der Adria auf die Saison vor.

Die „Berge und Meer“-Wanderer zieht es in den Ostteil Siziliens, wo Bergwanderungen, eine wunderbare Flora und interessante kulturelle Schätze auf sie warten. Auf die Böhmische Schweiz und das Zittauer Gebirge freuen sich die Mittelgebirgswanderer, während Gipfelziele im Ammergebirge, in den Allgäuer Alpen, im Wetterstein, in den Tannheimer Bergen, in der Samnaungruppe und im Karwendel mit unterschiedlichen Schwierigkeiten die Bergsteiger und -wanderer reizen werden.

Bei einer Familien-Wanderwoche im Herbst in den Dolomiten kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Die Hochtouristen wollen im Adamello Eisgipfel besteigen, und die Alpenvereins-„Girls“ sind in den Tannheimer Bergen unterwegs. Die Spezialisten machen im Sommer ein Gipfelbiwak und übernachten im Spätherbst im Winterraum einer AV-Hütte. Die Sportkletterer beziehen wieder ihr Lager in den französischen Hautes-Alpes.

Die Botanikfreunde müssen im nächsten Jahr auf ihre geliebte Bergwanderung verzichten, bekommen aber dafür eine Wanderwoche in der Slowakei angeboten. Im Nationalpark Mala Fatra führt ein einheimischer Ranger durch Schluchten und auf Berge und erklärt Flora und Fauna seiner Heimat.

Außerdem finden wieder Halb- und Ganztageswanderungen für Familien mit und ohne Hund in der Heimat und im Voralpengebiet statt. Bei den Alpentouren sind auch Nichtmitglieder bei Eignung gern gesehene Gäste.

Wer als Außenstehender dabei sein möchte und Fragen zu den Touren und zum Verein hat, kann sich in der Geschäftsstelle (Telefon 09142-2111, Familie Pfahler) melden, wo weitergeholfen wird.

pm