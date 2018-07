Treuchtlingen: Wellnessoase auf Gleis 1

TREUCHTLINGEN - Die Bahn sucht eine Stadt als Namens­paten für ihre Regionalzüge und hat die Bürgermeister um witzige Aktionen gebeten, die dann zur Abstimmung stehen sollen.

Meistens ganz trist, soll sich Gleis 1 des Treuchtlinger Bahnhofs am Donnerstagmittag in eine Wellness-Landschaft verwandeln. © Benjamin Huck



Bürgermeister Werner Baum, die Stadtverwaltung und die Altmühl­therme werden deshalb am Donnerstag, 26. Juli, zwischen 12 und 16 Uhr Gleis 1 des Treuchtlinger Bahnhofs in eine Wellness-Landschaft verwandeln. Bahnreisende und alle Bürger dürfen es sich dann in einem Liegestuhl bequemmachen oder sich massieren lassen und dabei ein Glas Altmühltaler Mineralwasser trinken.

Doch das ist noch nicht alles: Der Gundelsheimer Dorfexpress fährt als Bimmelbahn vom Bahnhof über die Altmühltherme durch die Innenstadt – mit Bürgermeister Baum als Reiseleitung. Abfahrt ist um 13, 14 und 15 Uhr, jeweils 24 Personen haben in der Bimmelbahn Platz.

Wozu das Ganze? Neben dem Städtenamen auf dem Zug will die Bahn die Zugtaufe mit einem Fest feiern. 25 Gemeinden entlang der Strecke Nürnberg-Treuchtlingen-München hatten die Gelegenheit, sich bei der Bahn zu bewerben. Die Bürgermeister persönlich müssen bis Anfang August eine witzige oder ungewöhnliche Aktion starten und dokumentieren. Auf der Bahn-Internetseite haben die Besucher dann bis zum 2. September Zeit, ihren Favoriten auszuwählen.

