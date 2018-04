Mit rund 200 Gästen aus Familie und Freundeskreis, der lokalen und regionalen Politik sowie aus Wirtschaft, Bürgerschaft und Vereinen hat Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum am Freitag, 13. April, seinen 60. Geburtstag gefeiert. In der Stadthalle gratulierten ihm unter anderem SPD-Stadtratsfraktionschefin Susanna Hartl, Landratsstellvertreter Robert Westphal, Treuchtlingens zweiter Bürgermeister Richard Zäh und Bezirkstagsvizepräsidentin Christa Naaß mit Grußworten. Baum selbst wandte sich nur kurz an seine Gäste und überließ die Bühne dann dem städtischen Kindergarten, dessen kleine Vertreter dem Rathauschef ein Ständchen sangen, ein Gedicht vortrugen, eine Skulptur für den Garten schenkten und sogar eine eigene Zeitung widmeten - den "Baum-Kurier". © Patrick Shaw