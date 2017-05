Treuchtlingens größtem Arbeitgeber geht es gut

TREUCHTLINGEN - Treuchtlingens größter Arbeitgeber, die Firma Alfmeier Präzision, hat im vergangenen Jahr ihr operatives Ergebnis mehr als verdoppelt. Laut dem Verwaltungsratsvorsitzenden Markus Gebhardt war 2016 damit „das bislang erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte“. Zudem gibt es einen großen Wechsel in der Gesellschafterstruktur des Automobilzulieferers.

Die Arbeiten am neuen Alfmeier-Verwaltungsgebäude in der Industriestraße sind in vollem Gange. „Villa Hammerschmidt“ hatten die Treuchtlinger den unscheinbaren Vorgänger ironisch genannt. Der Neubau wird deutlich repräsentativer. © Patrick Shaw



Ein gutes Abschneiden hatte die Firmengruppe, die auch an ihrem Hauptsitz in Treuchtlingen expandiert und in der Industriestraße gerade ein neues Verwaltungsgebäude baut, nach eigenen Angaben erwartet. In der Altmühlstadt beschäftigt Alfmeier rund 500 Mitarbeiter. Insbesondere die Tochter „k3works“ als Entwicklungsdienstleister sowie die Bereiche Tank- und Sitzkomfortsysteme boomen.

Unter dem Strich hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr mit knapp 270 Millionen Euro zwar „nur“ Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahrs erwirtschaftet. Die mit dem Verkauf des Spritzgusswerks im US-amerikanischen Anderson weggefallenen Umsätze in Höhe von rund 13 Millionen Euro konnte Alfmeier somit aber durch das starke Wachstum im Kerngeschäft vollständig auffangen. Haupttreiber des Wachstums war nach Unternehmensangaben der Bereich „Fluid Systems“. Hier stiegen die Erlöse um 8,6 Prozent auf fast 110 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdoppelte sich im Vergleich zu 2015 von 8,2 Millionen auf 16,9 Millionen Euro. Dies entspricht einer Ebit-Marge von 6,3 Prozent (2015: 3,0 Prozent).

Auch der operative Cashflow (Überschuss nach Abzug aller Unkosten) stieg im vergangenen Jahr deutlich von 18,2 Millionen auf 27,1 Millionen Euro. Der freie Cashflow überschritt die Marke von 13 Millionen Euro (Vorjahr: 5,7 Millionen). Entsprechend wuchsen die liquiden Mittel von 18,3 auf 24,4 Millionen Euro. Die Nettoschulden sanken im Jahreslauf von 32,9 auf 24,2 Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Alfmeier „ein den weltweiten Absatzprognosen folgendes Umsatzwachstum“ von etwa zwei Prozent. Die Ebit-Marge soll sich dem Konzern zufolge „im Wesentlichen auf Vorjahresniveau bewegen“. Aufgrund höherer Investitionen gehe man von einem ausgeglichenen freien Cashflow aus.

Deutlich verändert hat sich gerade erst der Gesellschafterkreis der Firmengruppe. Zum 23. Mai hat die Elber GmbH die Anteile der AF Investment Fünf GmbH an Alfmeier übernommen. Der von der Münchener Unternehmensberatung Afinum vertretene „AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand“ war vor fünf Jahren mit seiner Investmentgesellschaft in den Konzern eingestiegen und hat laut Alfmeier „insbesondere die kapitalintensive Wachstums- und Diversifizierungsphase erfolgreich begleitet“.

Nach den Umsatz- und Ertragssteigerungen der vergangenen Jahre übernimmt nun die Elber GmbH 39,32 Prozent der Alfmeier-Anteile. Elber ist die Industrieholding einer Regensburger Immobiliengruppe.

Hauptaktionär bleibt jedoch die Gebhardt-Holding, die „zusammen mit der Elber GmbH das erfolgreiche Geschäftsmodell der Alfmeier-Gruppe in der bestehenden Struktur weiter ausbauen“ will. „Verbunden mit dem Dank an Afinum für die vertrauensvolle Zusammenarbeit blicken wir mit dem neuen, langfristig orientierten Gesellschafter optimistisch in die Zukunft“, so der Verwaltungsratsvorsitzende und Mitgesellschafter Markus Gebhardt.

Der vollständige Alfmeier-Jahresabschluss ist ab 6. Juni im Internet unter www.alfmeier.de abrufbar.

