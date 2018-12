Treuchtlingens Kasse bleibt klamm

Haushaltsvorberatung: „Ungebremste Investitionen“ stehen hohen Schulden gegenüber - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der Haushalt der Stadt Treuchtlingen bleibt auf Kante genäht – daran ändern auch die sprudelnden Gewerbesteuer­einnahmen nichts. Nach zwei Sitzungen hinter verschlossenen Türen kam der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats nun zur ersten öffentlichen Vorberatung zusammen. Dabei ging es noch nicht um das Gesamtwerk, sondern gezielt um strittige oder sich noch verändernde Posten.

Die Treuchtlinger Rathausuhr läuft vorerst wieder, bräuchte aber ebenso wie die städtischen Finanzen eine Generalsanierung. © Marco Heckl



Trotz der Vorweihnachtszeit habe er „bestimmt keine Geschenke dabei“, leitete Kämmerer Dominik Wenzel seinen Überblick über das Zahlenwerk ein. Der Vermögenshaushalt enthalte auch 2019 „ungebremst hohe Investitionen“, während sich die Modernisierung der Altmühltherme und die Schließung des Gesundheitszentrums noch kaum in geringeren Verlusten bemerkbar machten. Ein genehmigungsfähiger Etat sei „nur wegen der seit 2009 laufend steigenden Steuereinnahmen noch machbar“.

Das Gewerbesteueraufkommen veranschlagt der Kämmerer nach einem Rekord von 6,4 Millionen Euro im Jahr 2017 für 2018 mit 6,5 bis 6,6 Millionen Euro – zwei Millionen mehr, als zu Jahresbeginn geplant. Bis 2023 könnte der Betrag laut Steuerschätzung sogar auf 10,5 Millionen Euro steigen. Dennoch reichen die aktuellen Einnahmen laut Wenzel nach wie vor bei weitem nicht aus, um die Schuldentilgung und das Defizit der Therme auszugleichen.

Besonders stark sind in den vergangenen Jahren daneben die Kosten der Kinderbetreuung gestiegen. Für 2018 liegen sie bei 1,2 Millionen Euro, was etwa 95 Euro pro Einwohner entspricht. 4,1 Millionen Euro verschlingt heuer die Bautätigkeit der Kommune, 2,2 Millionen weniger als im Vorjahr.

Die für 2019 geplanten Investitionen haben dem Kämmerer zufolge ein Gesamtvolumen von 10,2 Millionen Euro. Gut die Hälfte (5,3 Millionen) finanziert sich aus neuen Krediten. Weitere 3,15 Millionen Euro entnimmt die Stadt der Rücklage, 1,87 Millionen kommen aus Grundstücksverkäufen. Aus Beiträgen fließen 980.000 Euro, aus Zuschüssen knapp zwei Millionen.

Verschuldung weit überdurchschnittlich

Der Schuldenstand von voraussichtlich rund 18,1 Millionen Euro zum Jahresende steigt somit zuzüglich weiterer, bereits genehmigter Kredite im kommenden Jahr auf bis zu 25 Millionen Euro. Daraus ergeben sich jährlich etwa eine Million Euro an Tilgungsverpflichtungen. Die Verschuldung Treuchtlingens liegt damit weit über dem Landesdurchschnitt.

Dazu kommen drei Millionen Euro Defizit der Therme, wodurch der Vermögenshaushalt auf ein Gesamtvolumen von 14,5 Millionen Euro anwächst (plus 1,8 Millionen gegenüber 2018). Knapp 1,1 Millionen Euro fließen in die Schuldentilgung – ziemlich genau die Mindestzuführung aus dem 27,4 Millionen Euro schweren Verwaltungsetat (plus 400.000 Euro). Darin steigen insbesondere die Personalkosten wegen einer Tariferhöhung von 7,04 auf 7,27 Millionen Euro.

Die größten Posten im Investitionshaushalt sind die neuen Feuerwehrhäuser in Treuchtlingen (550.000 Euro) und Gundelsheim (590.000 Euro), der Neubau der Senefelder-Schule (bis zu eine Million Euro), der Kindergarten-Anbau in Wettelsheim (650.000 Euro), die Erweiterung des Reisemobilstellplatzes (225.000 Euro), die Sanierung der Promenadenbrücke (300.000 Euro) und der Fernwärmeanschluss des Volkskundemuseums (145.000 Euro). Die Erschließung neuer Baugebiete schlägt mit knapp 2,6 Millionen Euro zu Buche, davon 405.000 in der Herrngasse in Schambach, eine Million im Winkel-Süd, 245.000 an der Heusteige und 858.000 am Weitstein in Dietfurt.

Weitere 1,5 Millionen Euro verschlingt die Kanalsanierung in Auernheim, 570.000 Euro die Kanalarbeiten an der Waldhauserhalle und 634.000 Euro der DSL-Ausbau. Für neue Grundstücke und Sozialwohnungen plant die Stadt 200.000 Euro ein. Die Verabschiedung des Haushalts 2019 ist für den 23. Januar vorgesehen.

Der Verwaltungshaushalt

Über folgende Posten im Verwaltungshaushalt hat der Haupt- und Finanzausschuss im Detail diskutiert:

Das Rathaus soll eine neue Gasheizung erhalten. Dafür sind 80.000 Euro veranschlagt. Allerdings wird geprüft, das Gebäude über die geplante Fernwärmeleitung zum Volkskundemuseum zu versorgen – was auch die Verbindung mit dem Heizwerk in der Hahnenkammstraße vorantreiben würde. Laut Kämmerer Dominik Wenzel wäre dies jedoch auch später möglich, da die Hauptkosten im Rathaus nicht durch den Gaskessel, sondern durch das neue Verteilersystem entstünden. Turmuhr und Glockenspiel des Rathauses sind veraltet. Kürzlich wurde zwar die Uhr repariert, die Glockenspiel-Steuerung ist jedoch weiter defekt. Die Umrüstung auf Digitaltechnik kostet rund 8500 Euro. Außerdem ist die knapp 30 Jahre alte Holzkonstruktion des Glockenturms schadhaft, für die Behebung sind 10.000 Euro eingeplant. Die Feuerwehren sollen eine modernere Ausstattung erhalten. Dafür veranschlagt der Etat 25.000 Euro sowie 9000 Euro für eine neue Winterschutzkleidung. Insgesamt beläuft sich das Feuerwehr-Budget 2019 auf 142.000 Euro, was elf Euro pro Einwohner entspricht. Altbürger­meister Wolfgang Herrmann plädierte für eine Übersicht über die Ausrüstung der Ortsteilwehren, um diese zuordnen und tauschen zu können. 2019 soll das neue Konzept für das Volkskundemuseum realisiert werden. Noch unklar ist, in welchem Umfang. An zusätzlichen Personalkosten fallen dafür laut Ansatz jährlich rund 45.000 Euro an, deren Auszahlung bis 2020 befristet werden soll. Für den Umbau des Eingangsbereichs und des Cafés sind 20.000 Euro vorgesehen. Weitere 10.000 Euro soll die Vermarktung der Neuerungen kosten, ebenso viel die geplante Textilausstellung und die Sonderausstellung „150 Jahre Eisenbahn“. In diesem Zusammenhang denkt die Stadt auch über eine Kooperation mit dem „Miniaturland“ nach. Skeptisch äußerte sich die CSU-Fraktion wegen der Personalkosten und der geplanten Erneuerung des Fußbodens, der laut Herrmann noch „pfenniggut“ ist. Für die Stadtbücherei birgt der Haushalt eine Erhöhung des Personalschlüssels auf 1,22 Stellen. Das Gesamtbudget liegt bei 126.400 Euro. Hier entspann sich eine Debatte, ob die Bibliothek als „freiwillige Leis­tung“ angesehen und notfalls zwecks Einsparungen zur Disposition gestellt werden könne, oder ob sie im Rahmen der Erwachsenenbildung eher eine Pflichtaufgabe sei und angesichts der jüngsten Erfolge stärker unterstützt werden müsse. Für letzteres machten sich Rathaus­chef Werner Baum, Stefan Fischer und Joachim Grzega (alle SPD) sowie Kristina Becker und Wolfgang Herrmann stark, während Uwe Linss und Hans König (alle CSU/TBL) dafür plädierten, „nicht auf Schönwetter zu machen, sondern alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen“. Der Betrieb im Alten- und Pflegeheim läuft auch noch im ers­ten Halbjahr 2019 auf Rechnung der Stadt weiter. Das Gesundheitszentrum rechnet für diese Zeit mit einem Verlust von 200.000 Euro, doppelt so viel wie im ersten Entwurf. Das erscheint einigen Ratsmitgliedern zu hoch. Das Stadtkrankenhaus stellt dagegen bereits zum Jahresende seine Tätigkeit ein. Allerdings fallen auch dort danach noch Kosten an, nämlich für die Arztpraxis, die Küche und die Auflösung – nach aktuellem Stand rund 700.000 Euro. Die Verwaltung prüft nun, ob dies besser direkt über den städtischen Haushalt abzuwickeln wäre. Für 2018 rechnet Kämmerer Wenzel wegen der Abfindungen für die Mitarbeiter sogar mit einem Verlust von bis zu drei statt der veranschlagten einen Million Euro. Für den Unterhalt der städtischen Grünanlagen meldet das Bauamt 70.000 Euro an. Heuer standen im Etat nur 50.000 Euro, was wohl nicht reichen wird. Dennoch will die Stadt das niedrigere Budget 2019 „durch zurückhaltende Vergaben“ einhalten. Den Unterhalt von Straßen, Wegen und Brücken veranschlagt der Etatentwurf mit 400.000 Euro. Im laufenden Jahr waren nur etwa 300.000 Euro nötig, weshalb der Ausschuss den Ansatz entsprechend reduzierte. Für die neuen Eisenbahnüberführungen bei Möhren und Gundelsheim muss die Stadt der Bahn einen „Vorteilsausgleich“ zahlen, da ihr Unterhalt güns­tiger und der der neuen Bahnanlagen teurer als bisher sind. Für Gundelsheim sind dies knapp 164.000, für Möhren 323.000 Euro. Der Bach der Kriegsgräberstätte am Nagelberg wird bislang mit Leitungswasser gespeist, eine Pumpe gibt es mangels Stromanschluss nicht, sodass das Wasser anschließend versickert. Um den Verbrauch zu senken, könnten ein Kabel gelegt oder Solarpumpen eingesetzt werden.

40.000 Euro stehen im Haushalt, um die Stadthalle zu sanieren. Die externen Kosten für die Waldbewirtschaftung sinken dank des neuen, stadteigenen Schleppers von 45.000 auf 32.000 Euro. Da die Gewerbesteuer in den Vorjahren stets höher als der Ansatz war, rechnet die Stadt für 2019 statt der zunächst veranschlagten 4,5 mit 5,0 Millionen Euro. Allein die zu erwartenden Vorauszahlungen belaufen sich laut Kämmerei auf 5,5 Millionen Euro. CSU-Fraktionschef Linss wäre es lieber, „konservativ zu planen“ und bei der ersten Schätzung zu bleiben. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen sinkt von 3,34 auf 3,18 Millionen Euro (Vorjahr: 3,57 Millionen). Für die Kreisumlage sind 2019 6,6 Millionen Euro veranschlagt, 350.000 mehr als 2018. Laut Kämmerer Wenzel wäre dies „die höchste Kreisumlage, die Treuchtlingen je bezahlt hat“. Die Umlagekraft des Landkreises steigt gegenüber 2018 um 5,5 Prozent. Das bedeutet für den Kreis bei unverändertem Hebesatz (47,9 Prozent) insgesamt Mehreinnahmen von 2,5 Millionen Euro. Der Bezirk erhielte 42 Millionen Euro (plus 8,1 Prozent). Wegen der steigenden Umlagekraft und des Baustopps an der Senefelder-Schule ist aus Sicht der Stadt „eine deutliche Anpassung des Hebesatzes notwendig“. Ein Prozent Unterschied entspricht laut Wenzel rund 130.000 Euro. Die Entscheidung darüber fällt voraussichtlich in der Kreisausschusssitzung am 14. Dezember.

Der Vermögenshaushalt

Über folgende Posten im Vermögenshaushalt (auch "Investitionshaushalt") hat der Haupt- und Finanzausschuss im Detail diskutiert: