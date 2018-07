Treuchtlinger Abiturienten zeigten starke Leistungen

TREUCHTLINGEN - 58 Gymnasiasten der Treuchtlinger Senefelder-Schule haben vergangene Woche ihr Abitur gefeiert. Beim Festakt am Weißenburger Werner-von-Siemens-Gymnasium, das für die Treuchtlinger Oberstufe mitverantwortlich ist, kamen sie selbst jedoch nicht zu Wort, und auf dem großen Abi-Foto in unserer Zeitung waren sie nicht zu sehen. Das stieß vielen – vor allen den Eltern – sauer auf.

Die diesjährigen Abiturienten der Treuchtlinger Senefelder-Schule. © Janina Hausleider/Janiha Photography



Beides sind jedoch keine Anzeichen für ein sich (wieder) verschlechterndes Verhältnis zwischen den beiden großen Landkreisschulen, wie die Schulleitung und mehrere Abschlussschüler versichern, sondern seien lediglich kleine Pannen mit großer Wirkung gewesen. Und die dürfen auch sein, wenn man zuvor monatelang gebüffelt und so gute Noten eingefahren hat wie die Abiturienten der „Sene“.

Denn neben den vier Durchgefallenen, die nur wegen des Glanzes des erstmals komplett erfolgreichen Weißenburger Abijahrgangs besonders auffielen (die Quote ist eigentlich ganz normal), kommen von der Treuchtlinger Gesamtschule auch 15 der 35 Einser-Abitu­rienten. Unter den 58 dortigen Abschlussschülern sind darüber hinaus acht Absolventen aus den Einführungsklassen für Schulzweigwechsler sowie nicht zuletzt die Jahrgangsbes­te beider Gymnasien.

Die Jahrgangsbeste Daniela Kolland auf dem Weg zur Ehrung. © Janina Hausleider/Janiha Photography



Das ist Daniela Kolland aus Langenaltheim. Vor ihrer Gesamtnote, die laut Direktorin Gabriele Gippner „deutlich besser als 1,0 ist“, zog bei der Abifeier auch Weißenburgs Schulleiter Wolfgang Vorliczky symbolisch den Sombrero. Bei der separaten Abiparty der Treuchtlinger Schüler in der Stadthalle, zu der die Weißenburger Schulleitung ebenfalls gekommen war, erhielt sie von Treuchtlingens drittem Bürgermeister Klaus Fackler einen Sonderpreis der Altmühlstadt.

Zusammen mit Kolland stand in Weißenburg außerdem stellvertretend für die „Sene“ eine weitere Treuchtlingerin auf der Bühne: Lisa Matsarenko kam erst vor dreieinhalb Jahren nach Deutschland, ohne anfangs ein Wort Deutsch zu sprechen. Dennoch absolvierte sie zunächst in Leutershausen den Quali mit der Note 1,7, wechselte anschließend als Gastschülerin nach Treuchtlingen und holte ihr Abitur nun mit der Traumnote 1,2. Der Sparkassenpreis für besonderes soziales Engagement ging an Jakob Fischer und damit ebenfalls in die Altmühlstadt.

Diese und viele weitere Beispiele belegen laut Gippner, dass „die Treuchtlinger keinesfalls ein bisschen dümmer sind“, wie es ihnen bisweilen wegen ihrer für Bayern besonderen Schulform nachgesagt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Werner-von-Siemens-Gymnasium in Sachen gymnasiale Oberstufe, in der es anfangs durchaus immer wieder geknirscht und gegenseitige Vorwürfe gegeben hatte, sei mittlerweile „sehr gut und auf Augenhöhe“.

So sei auch das Fehlen einer eigenen Abiturrede der Treuchtlinger Schüler bei der Feier in Weißenburg „kein Versuch gewesen, uns zu kränken“, betont Gippner. Die Feier sei dieses Jahr genauso wie in den Vorjahren abgelaufen: Die Absolventen aus der Altmühlstadt seien ebenso einzeln aufgerufen und geehrt worden, wie ihre Weißenburger Kameraden – auch nicht erst am Ende, sondern eingeschoben zwischen den Abiturienten aus der Nachbarstadt.

Eine eigene Rede der Treuchtlinger habe es in der Vergangenheit überhaupt erst einmal gegeben, was aber nicht daran liege, dass dies nicht gewünscht sei. Vielmehr sei der Kontakt zwischen den Oberstufenschülern beider Schulen so gering, dass es diesbezüglich offenbar einfach keine Absprache gegeben habe. Diese Erkenntnis werde die Schulleitung aufnehmen und „schauen, dass wir nächstes Jahr frühzeitiger miteinander reden“.

Eher gelassen sieht das Thema auch die Jahrgangsbes­te Daniela Kolland. „Die Feier war nicht das Problem, wir hatten ja noch unsere eigene Party“, sagt sie. Die Koordination zwischen den beiden Schulen bei der gemeinsamen Abschlussfeier in Weißenburg sei zwar „organisatorisch schon schwierig“, der Umgang des dortigen Schulleiters Vorliczky mit den Gäs­ten aus Treuchtlingen sei aber „sehr wertschätzend“ gewesen. Letztlich sei die Situation „für die Eltern wohl schwieriger als für die Schüler gewesen“, weil sie ihre Kinder in den Reden der Weißenburger Abiturienten nicht wiedergefunden und sich deshalb fremd gefühlt hätten.

