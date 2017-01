Treuchtlinger ADAC-Ortsclub blickt auf gutes Vereinsjahr

Resümee, Ehrungen, Nachwahl – Einige Verkehrsthemen diskutiert - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Jahreshauptversammlung des Treuchtlinger ADAC-Ortsclubs ging bei guter Stimmung und gutem Besuch über die Bühne. Neben einigen Ehrungen stand auch eine Nachwahl auf der Tagesordnung.

Über Auszeichnungen für lange Vereinstreue freuten sich Heinrich Fuchs (li.), Eva Engelhardt (3.v.li.) und Frank Bautze (2.v.re.); neue Schatzmeisterin im Club ist Monika Albert (3.v.re.). Mit auf dem Bild die beiden Vorsitzenden Manfred Albert (re.) und Thomas Wagner (2.v.li.). © Hubert Stanka



Über Auszeichnungen für lange Vereinstreue freuten sich Heinrich Fuchs (li.), Eva Engelhardt (3.v.li.) und Frank Bautze (2.v.re.); neue Schatzmeisterin im Club ist Monika Albert (3.v.re.). Mit auf dem Bild die beiden Vorsitzenden Manfred Albert (re.) und Thomas Wagner (2.v.li.). Foto: Hubert Stanka



Nach der Totenehrung gab Vorsitzender Manfred Albert einen Rückblick auf das doch umfangreiche Jahresprogramm 2016. Der Club bot einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs an, der allerdings etwas spärlich genutzt wurde. Rund um das Thema Auto allgemein ging es bei einem Werkstattbesuch bei der Firma Linss. Das Traditionelle Verkehrsgespräch mit Polizei und Bürgermeister gab Aufschluss über das Unfallgeschehen in unserem Bereich und darüber, dass unsere Region aus dieser Sicht ein sicherer Ort ist.

Der Treuchtlinger Automobilclub bot darüber hinaus viel Geselliges an. Besonders gut an kommen die Bowling­abende, derer es gleich zwei gab im vergangenen Jahr. Sehr gelungen waren auch die Vereinsfahrten. Eine Tagesfahrt führte nach Giengen ins Steiff-Museum, die fünftägige Herbstfahrt ins Piemont und an die Côte d’Azur. Ausführlich schilderte 2. Vorsitzender Thomas Wagner die Erlebnisse bei diesen Fahrten. Die diesjährigen Ausflüge sind bereits in Vorbereitung.

Zum Abschluss des Jahres gab es wieder eine Weihnachtsfeier, die musikalisch im Grafensaal mit Musik von Prof. Emil Gutsch startete.

Weiter berichtete Albert über den Bremsenprüfstand des ADAC, der wieder am Festplatz stand, über die Vorsitzendentagung des Gaues und über den Runden Tisch der Vereine, der bekanntlich erstmals stattfand und der als interessanter Ansatz für den Austausch mit anderen Vereinen begrüßt wurde.

Nach dem Bericht des Schriftführers Hans Bissingers und dem Verlesen des Kassenberichts durch Peter Weißhaupt stand eine Nachwahl an. Schatzmeisterin Theresa Bissinger steht für den Posten nicht mehr zur Verfügung. Für sie springt nun Monika Albert bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl ein.

Für langjährige Treue zum Verein wurde an diesem Abend Frank Bautze geehrt, der dem Club seit 40 Jahren angehört. 20 Jahre lang ist Eva Engelhardt TAC-Mitglied. Und auf lange 60 Jahre Mitgliedschaft im ADAC Hauptclub bringt es mittlerweile Heinrich Fuchs.

An die Tagesordnungspunkte schloss sich noch eine lebhafte Diskussion an. Dabei ging es um das Ziel der Herbstfahrt, aber auch um Verkehrsthemen. So wurden vereiste Verkehrsspiegel thematisiert. Außerdem wurde seitens der Mitglieder darum gebeten, ob an einem Abend die Funktion eines Defibrillators erklärt werden könnte. Gesprochen wurde außerdem über das Thema Radwege und Tempomesstafeln.

Hubert Stanka