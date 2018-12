Treuchtlinger Alpenverein hat 22 Touren im Angebot

TREUCHTLINGEN - Der Ortsverein des Deutschen Alpenvereins ist der mitgliederstärkste Club in der Altmühlstadt und hat zahlreiche Touren hinter sich. Nun haben die Ehrenamtlichen ihr neues Tourenprogramm für 2019 vorgestellt, bei dem auch konditionell geeignete Nicht-Mitglieder teilnehmen können.

Der Rietzer Grießkogel war eines der Ziele des Treuchtlinger Alpenvereins in diesem Jahr. Auch 2019 sind wieder einige Touren geplant. Foto: DAV



Die Treuchtlinger Sektion, für die Schneeschuhwanderungen und -touren seit 18 Jahren ein Schwerpunkt ihrer Bergprogramme sind, bot auch 2018 mit sieben ein- und mehrtägigen Fahrten einiges für ihre zahlreichen Schneeschuhfans. Die traditionellen Inselwanderungen „Berge und Meer“ mit Karl Meier hatten diesmal den Osten der italienischen Insel Sizilien zum Ziel.

Für leichte Wanderungen mit viel Kultur in den neuen Ländern ist Harry Mrugalla Spezialist. Die Schätze des Zittauer Gebirges waren sein Ziel. Sammy Jahja bestieg den Säuling (2047 Meter) bei Füssen und genoss mit seinen Begleitern die tolle Sicht über den Forggensee. Ein Höhepunkt des Bergjahrs war auch die von Karl Meier organisierte Naturreise in die Slowakei. Im Nationalpark Mala Fatra führte Ranger Vlado Trulik eine starke Gruppe durch wasserreiche Schluchten, auf hohe Berge (etwa 1700 Meter) und über enorm blumenreiche Wiesen. Für jede Pflanze, jeden Pilz und jedes Tier, hatte er den Namen und eine Geschichte parat. Dabei begegnete die Gruppe auch einer Braunbärmutter mit ihren zwei Jungen.

Die Sektion bot auch für Senioren und andere Personen, die nicht mehr so gut unterwegs sind, eine Bergwanderung an, etwa in der Bergwelt um die Schwarzwasserhütte im Allgäu. Den Abschluss der Bergtouren bildet jedes Jahr der Besuch eines Winterraums einer Alpenvereinshütte, der nur mit einem besonderen Schlüssel zugänglich ist. Ein fester Bestandteil der Aktivitäten des Vereins sind Wanderungen in unserer Heimat und im nahen Alpenvorland. Gerhard Rosenbauer, der immer wieder neue Ziele fand, war mit seiner Gruppe 14 Mal unterwegs, die letzte Wanderung wird am vierten Advent stattfinden.

Von den 26 Alpin- und Mountainbike-Touren fielen zehn aus den unterschiedlichsten Gründen aus – vor allem, weil ein Mountainbikeführer nicht verfügbar war. Die Teilnehmerzahlen gingen insgesamt zurück, was die Tourenleiter zu einem Teil auf die Einführung von Touren- und Anmeldegebühren und die komplizierte Abwicklung zurückführten. Dieser Komplex wird derzeit überarbeitet und vereinfacht, so dass es im neuen Jahr eigentlich keinen Grund gebe, nicht mitzufahren, so der Verein.

Neue Ziele im Programm

Das Jahresprogramm 2019 ist gegenüber dem vergangenen Jahr etwas reduziert worden, was an den genannten Gründen und dem Ausfall von drei Tourenleitern liegt. Den Anfang machen die Schneeschuhbergwanderungen, die mit leichten Anfängertouren beginnen und sich in Dauer und Schwierigkeit steigern. Sammy Jahja organisiert zwei Tagesfahrten in die Ammergauer Alpen (die drei Hörnle 1549 Meter, Laber 1684 Meter) und Angelika Rosenbauer hat zwei Wochenendtouren ins Rofan/Vorkarwendel (Streichkopf 2201 Meter, Hochplatte 1813 Meter) und in die Lechtaler Alpen (Hintere Steinkarspitze 2215 Meter, Galtjoch 2109 Meter) geplant.

Karl Meier hat sich Ziele im Allgäu (drei Gipfel bis 2000 Meter), im Böhmerwald (mehrere Gipfel bis 1379 Meter), im Gschnitzer Tal (Stubaier Alpen, drei Gipfel bis 2327 Meter) und im Sellrain (Stubaier Alpen, drei Gipfel, darunter die Lampsenspitze mit 2876 Meter Höhe) ausgesucht. Wenn das Wetter mitspielt wartet also einiges auf die Schneeschuhfans.

Die beliebten Inselwanderungen führen diesmal nach El Hierro (Kanarische Inseln/Spanien), einer noch recht naturbelassenen Insel, wo Karl Meier seinen Begleitern Küsten- und Bergwanderungen bis 1500 Meter anbietet. Er führt auch an Pfingsten Mittelgebirgswanderungen (Südeifel) in der Luxemburger Schweiz durch, wo herrliche Sandsteinformationen und die Besichtigung der Stadt Luxemburg auf die Teilnehmer warten. Die zwischenzeitlich verwaiste Mountainbike-Gruppe leitet nun Sammy Jahja und nimmt Interessierte auf der Drei-Seen-Runde (Tegernsee-Schliersee-Spitzingsee) und die BIG-5 Bike Challenge nach Österreich mit.

Ins Gebiet Saale-Unstrut zieht es Harry Mrugalla mit seinem Angebot „Kultur und Wandern“. Familiengeeignetes Sportklettern mit Fahrradtouren hat sich Günter Horndasch mit möglichst vielen Teilnehmern in Südfrankreich (Luberon) vorgenommen. Eine leichte Bergwanderung mit dem Motto „Alpenblumen“ bietet Karl Meier den an Botanik Interessierten an.

Dann geht es etwas schärfer zur Sache, denn Sammy Jahja ist auf einer Bergtour in den Allgäuer Alpen (Biberkopf 2599 Meter) unterwegs und Jürgen Seel unternimmt mit seiner Gruppe Eistouren im Sellrain (Stubaier Alpen). Auch die Senioren sind wieder mit Karl Meier auf Tour, diesmal auf den Bergen um die Kaltenberghütte (Verwall). Er führt auch die anspruchsvollen Bergwanderer auf dem Hochstubai-Panorama-Weg über fast 3000 Meter hohe Gipfel zum Brunnenkogelhaus.

Die vergangenes Jahr ausgefallene Sektionsbusfahrt wird mit dem Ziel Reutte in Tirol nachgeholt. Wanderer und Kulturfreunde dürfen sich freuen. Auch die ausgefallene Damentour „Girlsdays“ ist wieder im Programm. „Chefin“ Angelika Rosenbauer wird mit den Damen auf dem Lechweg unterwegs sein.

Etwas Besonderes für konditionsstarke und sichere Bergsteiger hat Jürgen Seel geplant: die Watzmannüberschreitung. Ebenfalls für Erfahrene ist die Klettersteigtour zum Tegelberg (Gelbe Wand, Tegelbergsteig, Fingersteig) gedacht, die Sammy Jahja organisiert.

Das Loch, das Gerhard Rosenbauer durch sein Aufhören hinterlässt, versucht Erich Gehring mit ausgesuchten Wanderungen in der Region zu stopfen. Einige andere Wanderfreunde werden ihn mit eigenen Routen unterstützen. Diese Wanderungen können leider nur relativ kurzfristig angesetzt werden, deshalb werden die Wanderfreunde gebeten, sich im Treuchtlinger Kurier und im Internet (www.davtreuchtlingen.de) zu informieren.

Wer an den Touren teilnehmen möchte, kann sich an die Geschäftsstelle (Familie Pfahler), E-Mail: info@dav-treuchtlingen.de oder Telefon 09142/2111 wenden.