Treuchtlinger Bahnhofsladen hat wieder geöffnet

Seit Montag gibt es für Reisende wieder eine Anlaufstelle für Kaffee, Brötchen und Zeitschriften - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Endlich ist er offen, der neue Service-Store im Treuchtlinger Bahnhof. Nach achtwöchiger Umbauphase konnten die Kunden am Montag zum ersten Mal dort einkaufen.

Der neue DB-Service-Store im Treuchtlinger Bahnhof hat eröffnet. Pendler können sich hier ab sofort mit allem Nötigen eindecken, wie Kaffee, Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften sowie natürlich auch Essen. Brötchen und Leberkäs aus der heißen Theke wird es unter anderem geben. © Viola Bernlocher



Acht Wochen lang gab es für Pendler am Treuchtlinger Bahnhof nur den Interims-Verkauf in unrenovierten Räumen des Gebäudes. Nebenan aber wurde fleißig umgebaut, sodass dort am Montag nun der neue DB Service-Store eröffnen konnte.

Für den Betreiber und Franchise-Nehmer, die Unternehmensgruppe Dr. Eckert, ist es der erste DB-Service-Store, wenn auch keineswegs der erste Bahnhofsladen. Rund 208 Geschäfte in Bahnhöfen in ganz Deutschland betreibt das Unternehmen, vor allem in den neuen Bundesländern. Hier in der Region gibt es bereits eines in Schwabach. Dort gibt es vor allem Bücher, Snacks und Reisebedarf, ähnlich wie jetzt in Treuchtlingen.

Als der Vertrag des Pächters auslief, der vorher den Laden im Treuchtlinger Bahnhof betrieben hatte, bekam die Firma Eckert von der Bahn die Verkaufsfläche angeboten und schlug zu. Die Bahn expandiere derzeit mit ihren Service-Stores, erklärt Stephan Brübach, zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung für Marke, Bauen und Neuereröffnungen.

Den Innenausbau musste die Unternehmensgruppe als neuer Pächter selbst übernehmen. Dabei wurde darauf geachtet, dass alles energiesparend ist. Die Theken und Kühlschränke sind mit Türen versehen, damit Kälte oder Hitze nicht abhauen, von der Decke strahlen LED-Leuchten.

Neuer Laden, gewohnte Gesichter

Und so steht Brübach am Montagmorgen im brandneuen Treuchtlinger Laden und schaut, dass alles gut anläuft. Die Mitarbeiter sind ohnehin dieselben wie im vorherigen Laden: „Wir haben hier tolle Leute, die sich gut auskennen“, lobt er das Personal.

Das Licht ist hell und freundlich, linkerhand steht ein zwei Meter hohes Regal mit Zeitschriften und Zeitungen. „Uns ist ein ausgewogenes Sortiment bei der Presse wichtig“, erklärt Brübach. Auch Taschenbücher soll es bald geben.

Rechterhand ist die neu geflieste Essens-Theke aufgebaut, in der kalte Brötchen liegen. Frisch gebacken und von Hand vor Ort belegt, betont Brübach. Auch der Leberkäs wartet schon hinter der Glasscheibe auf hungrige Kundschaft. Für morgens müde Pendler gibt es heißen Kaffee und Tee.

Die Post- und Paketannahmestelle ist ebenfalls nach wie vor vertreten. An der rückwärtigen Wand steht ein großer Kühlschrank, in dem von Bier über Wasser und Energy-Drinks so ziemlich alles zu finden ist, was der Kunde an Getränken wünscht.

Einige Artikel seien durch das Franchise-Konzept der Bahn vorgegeben, erklärt Brübach. „Und beim Rest wissen wir ohnehin, wie viel man braucht und was läuft.“ Das Konzept sei das eines klassischen Convenience-Stores, ähnlich wie beim berühmten Berliner „Späti“.

Ein paar kleinere Details müssen sich noch finden, aber jetzt ist erst einmal offen, wochentags von 5 bis 20 Uhr, am Wochenende von 7 bis 19 Uhr. Die offizielle Eröffnung kommt noch.

Viola Bernlocher Süd-Springerin E-Mail