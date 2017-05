Treuchtlinger Bahnhofstraße: Parkrempler

TREUCHTLINGEN - Eine 55-jährige Autofahrerin aus Oberbayern streifte am Dienstagvormittag beim Einparken auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen haltenden Pkw.

Symbolbild



An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Vorfahrt missachtet

TREUCHTLINGEN – In der Kanalstraße wollte am Dienstagmorgen ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ansbach von einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn einfahren. Er übersah hierbei einen von links kommenden Wagen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Kettenreaktion

TREUCHTLINGEN – Am Diens­tag­nachmittag fuhren drei Fahrzeuge hintereinander auf der Staatsstraße von Treuchtlingen in Richtung Bundesstraße 2. Als an der Heusteige der vorderste Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, hielt der nachfolgende Pkw an. Der Fahrer des dritten Autos, ein 32-jähriger Treuchtlinger, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Er schob dabei das zweite Fahrzeug aufs Erste. An den drei Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 7500 Euro. Keiner der Fahrzeugführer wurde verletzt.

