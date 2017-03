Oha – das Schild zeigt tatsächlich die Durchfahrtshöhe an. Das oder etwas ähnliches dürfte sich der Fahrer dieses Autotransporters gedacht haben, als es am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Bahnunterführung in der Oettinger Straße in Treuchtlingen einen riesigen Rums tat. Echt peinlich, denn statt 3,50 Meter war der Transporter samt Ladung mindestens vier Meter hoch. Den beiden aufgeladenen Gebrauchtwagen tat dies nicht sehr gut. Die beiden Volkswagen wurden durch die stählernen Brückenträger stark beschädigt und aus den Gurten gerissen. Schaden: rund 15.000 Euro. Ob an der Unterführung ein Schaden entstand, ist noch unklar. Aber irgendwie hält diese Unterführung ja seit vielen Jahren alles aus. Für den 53-jährigen Fahrer aus Slowenien dürfte der Spaß teuer werden. Zum einen erhält er eine saftige Strafe, zum anderen wird auch sein Auftraggeber aus Bosnien wenig erfreut über den angelieferten Schrott sein. © Hubert Stanka