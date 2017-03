Treuchtlinger bemerkte Löcher im Tank

TREUCHTLINGEN - Beim Betanken seines Dienstwagens hat ein 53-jähriger Treuchtlinger festgestellt, dass sein Tank undicht war.

Eine Überprüfung ergab, dass der Treibstoffbehälter durch zwei Bohrlöcher beschädigt wurde. Das Auto war vom vergangenen Freitag bis Mittwoch in der Kanalstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

„Verständliche“ Selbstjustiz

TREUCHTLINGEN – Ein 49-jähriger Treuchtlinger Ortsteilbewohner ärgerte sich diese Woche dermaßen über ein auf seinem Privatgrund abgestelltes Auto, dass er zur „Strafe“ ein Kennzeichen des Wagens demontierte und es zur Polizei brachte, damit der Falschparker es dort abholen sollte. Auch wenn der Ärger über den Falschparker verständlich sei, so die Polizei dazu, habe der Mann das Kennzeichen nicht abschrauben dürfen. Der 49-Jährige muss sich deshalb nun wegen Nötigung verantworten.

„Schwarzfahrer“ erwischt

TREUCHTLINGEN – In einem Zug von Donauwörth nach Nürnberg hat ein Zugbegleiter am Mittwochnachmittag zwei 18-jährige Donauwörther kontrolliert, die ohne Fahrscheine unterwegs waren. In Treuchtlingen wurden die Jugendlichen deshalb des Zuges verwiesen und die Polizei verständigt. Die beiden „Schwarzfahrer“ erwartet nun ein Strafverfahren.

