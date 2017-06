Seit zehn Jahren gibt es in Treuchtlingen den Verein Historischer Uniformen. Das feierten die Mitglieder nun und zeigten ihre Schätze aus vergangenen Zeiten.

Strandfußballer aus 200 Kilometern Umkreis haben sich am Wochenende zum vierten "Altmühlfranken-Cup" am Treuchtlinger "Altmühlstrand" getroffen.

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen (18. Juni), ist in der Treuchtlinger Stadtmitte ein 45-Jähriger aus dem Raum Augsburg gestorben. Seine Mutter, die am Steuer des Unfallwagens saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen.