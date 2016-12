Treuchtlinger Burgverein zieht Bilanz

Viel zu tun bei Historischem Burgfest, Umzügen und Arbeitseinsätzen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Bilanz eines ereignisreichen Jahres zieht die „Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen“ (Burgverein) zum Jahresende. Arbeitseinsätze, Burgstubentreiben und Festzüge, vor allem aber das Historische Burgfest hinterließen große Spuren auf der Ruine und Erinnerungen im Verein.

Der große Festzug mit Landsknechten, Rittern, Trachtlern und Spielmannszügen trug das mittelalterliche Treiben beim diesjährigen Historischen Burgfest auch wieder auf die Straßen und Plätze der Treuchtlinger Stadtmitte. © Archiv



Bei der siebten Auflage des Histo­rischen Burgfestes, das in dieser aufwändigen Form mit Festzug und Kos­tümspektakel nur alle drei Jahre stattfindet, hatten die Organisatoren und die vielköpfige Helferschar aus Burgverein, Karnevalsgesellschaft und ESV heuer Glück mit dem Wetter. Hatte es am Freitag noch heftig geschüttet, so mussten die Burgherren und ihre Gäste am Festwochenende nur einen kleinen Schauer ertragen.

Und so verwandelten Handwerker, Landsknechte und Barden, Gaukler, Zauberer und Schwertkämpfer die Ruine aus dem zwölften Jahrhundert in einen brummenden mittelalterlichen Jahrmarkt mit dem Charme eines großen Familienfests. Dazu trug auch eine Delegation aus Treuchtlingens italienischer Partnerstadt Ponsacco bei, deren „Gruppo Storico“ im Festzug mitmarschierte und deren Bürgermeisterin Francesca Brogi einen Wappenschild als Geschenk überreichte. Letzterer hängt nun in der Burgstube.

„Auch wenn inzwischen vieles zur Routine wurde, so ist es für unseren Verein doch ein Kraftakt, ein Fest dieser Größenordnung zu organisieren und durchzuführen“, fasst Vereinschef und Bürgermeister Werner Baum zum Jahresende zusammen. Allen Helfern danke er für ihren Beitrag, an erster Stelle aber der Hauptorganisatorin Sabine Schlund.

Daneben wurde während der ruhigeren Tage auf der Burgruine auch in diesem Jahr wieder eifrig gewerkelt und restauriert. Bereits im Frühjahr gab es unter der Regie der „Vereinsbaumeister“ eine ganze Reihe von Arbeitseinsätzen, um das alte Gemäuer fit für den Besucheransturm im Juni zu machen. Neben den üblichen Reinigungsarbeiten erneuerten die Mitglieder der Fördergemeinschaft fast alle Geländer der weitläufigen Anlage und ersetzten deren Holzstützen teilweise durch stabilere Stahlrohre.

Größere Sanierungsarbeiten an den Mauern standen heuer dagegen aus Zeitmangel nicht an, sind aber laut Baum für 2017 geplant. „Gerade die südliche Palasmauer mit dem gotischen Tragbogen bedarf einer dringenden Sanierung“, so der Vorsitzende.

Nach wie vor beliebt bei Bürgern, Ausflüglern und Urlaubern ist die Burgstube, die von Mai bis Oktober regelmäßig bewirtet wird. Dabei bringe sich insbesondere die Jugend zunehmend ein, beobachtet Baum. Öffentlichkeitswirksame Aushängeschilder des Vereins sind dem Rathauschef zufolge außerdem die Landsknechtgruppe, die „Truchtelinger Danserey“ sowie der Festwagen und die Fußgruppe beim Volksfestzug. Viel Aufmerksamkeit habe die Fördergemeinschaft überdies bei der großen Party zum „Maibaumklau“ von Antenne Bayern erhalten, an der der Verein mit einem Bewirtungsstand auf dem Festplatz teilgenommen hatte.

Im kommenden Jahr steht beim Burgverein zunächst die Mitgliederversammlung an, die am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in den Wallmüllerstuben stattfindet. Das traditionelle („einfache“) Burgfest ist für Samstag, 24. Juni, geplant. Schon eine Woche später, am Samstag, 1. Juli, rockt dann die Ruine beim fünften Burg-Open-Air. Finanziell werden all diese Aktionen von zahlreichen Treuchtlinger Firmen und den örtlichen Banken sowie tatkräftig vom städtischen Bauhof unterstützt.

Stets gesucht sind bei der Fördergemeinschaft weitere Mitglieder und Helfer. Wer Freude an einem Engagement für und auf der Treuchtlinger Burgruine hat, kann sich per E-Mail an Vereinschef Werner Baum wenden (werner.baum.jun@t-online.de).

pm/Patrick Shaw