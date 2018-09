Zum 24. Eber-Hart-Festival des gleichnamigen Jugend- und Kulturvereins im Marmorwerk im Treuchtlinger Ortsteil Haag kamen trotz des gleichzeitigen Bayern-3-Dorffests im nahen Bubenheim mehr Besucher als in vielen Jahren zuvor. Rund 500 sahen und hörten sich die Auftritte der 16 Bands an. Es spielten am Freitag die „Yellowcakes“ aus Spalt, „The Everland“ aus Nürnberg, „Butter Bread Yellow“ aus Treuchtlingen, „The Sinful Saints“ aus Zürich, „My Hero failed“ aus Ansbach, „Psi to Pi“ aus Treuchtlingen und Pappenheim, „Pluspunkt“ aus Rögling, „The Air we Breathe“ aus Neumarkt und „Killian“ aus Weißenburg. Am Samstag standen „Oceanside“ aus Treuchtlingen, „Late fate“ aus Neuburg, „Shotter“ aus Laaber, „Firstborn Unicorn“ aus Frankfurt, „Filistine“ aus Neumarkt, „Schluss mit Lustik“ aus Raitenbuch und die „Klabusterbeeren Bande“ aus Treuchtlingen auf der Bühne. © Patrick Shaw