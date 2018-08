Treuchtlinger Ehepaar feiert seine Gnadenhochzeit

TREUCHTLINGEN - Seit genau sieben Jahrzehnten sind die Treuchtlinger Marianne und Theo Denk verheiratet. Am Dienstag, 28. August 2018, feierten die 88-Jährige und der 89-Jährige ihre Gnadenhochzeit.

Marianne und Theo Denk feierten am Dienstag ihren 70. Hochzeitstag. Zur Gnadenhochzeit überreichte Bürgermeister Werner Baum zahlreiche Geschenke. © Benjamin Huck



Vollbepackt mit Geschenken kam Bürgermeister Werner Baum zur Hochzeitsfeier: Das Stadtoberhaupt hatte einen Obstkorb mit Treuchtlinger Geschirr dabei, vom Landrat gab es einen Blumenstrauß, der Ministerpräsident ließ zwei Tassen aus edlem Porzellan überbringen, und sogar der Bundespräsident schickte ein Grußschreiben. Immerhin haben Marianne und Theo Denk etwas geschafft, das nur wenige Ehepaare von sich behaupten können: Sie sind seit 70 Jahren miteinander verheiratet.

Marianne Denk kann sich noch gut an ihren Hochzeitstag, den 28. August 1948, erinnern. Nach der Trauung auf dem Treuchtlinger Standesamt ging es an dem sonnigen und warmen Tag für die Hochzeitsgesellschaft zum Gottesdienst in die nahe Markgrafenkirche. „Alle mussten laufen, nur wir als Brautpaar sind mit dem Auto eines Onkels aus München vorgefahren“, blickt die 88-Jährige zurück. Im Vergleich zu heutigen Hochzeiten sei es eine „arme Feier“ gewesen.

Das Hochzeitsmahl mit den Gästen gab es dann im Haus von Mariannes Eltern – nicht etwa in einem Gasthaus, wie das heute oft der Fall ist. „Der Krieg war erst kurz vorbei, wir hatten nichts und konnten uns auch nichts großes leisten“, so Denk, die sich als Hausfrau um ihren Sohn kümmerte und bei der Firma Schock arbeitete.

Theo Denk ist gebürtiger Treuchtlinger und verbrachte sein gesamtes Leben in der Altmühlstadt. Bereits seine Jugend erlebte er in demselben Siedlungshäuschen am Patrich, in dem das Paar heute noch lebt. Seine Eltern hatten es in den 1930er Jahren gebaut.

Theo Denks Gattin wuchs derweil in Berlin auf. Ihre Mutter war Treuchtlingerin, Marianne kam jedoch erst als Mädchen während des Krieges in die Altmühlstadt, nachdem die Familie in Berlin „ausgebombt“ worden war. Dort traf sie ihren künftigen Mann.

Der 89-Jährige ist auch heute noch durch und durch Eisenbahner, stolz präsentiert er die Ehrennadel der Eisenbahnergewerkschaft am Revers. Theo Denk arbeitete für sein Leben gern als Elektriker bei der Bahn und wollte seinerzeit eigentlich gar nicht in den Ruhestand. Die freie Zeit nutzte er dann, um in seinem Garten eine Gartenbahn anzulegen.

Im Treuchtlinger Vereinsleben ist Theo Denk eine feste Größe. Der 89-Jährige war viele Jahre lang Fußball-Spartenleiter beim damaligen FC Treuchtlingen. Außerdem war er beim Trachtenverein aktiv. Auch mit Ende 80 sind die Eheleute Denk noch in Sachen Sport unterwegs: als Fans der VfL-Baskets, deren Heimspiele sie alle verfolgen und über deren Neuzugänge sie sich auch fleißig informieren.

Für Bürgermeister Werner Baum war es seiner Erinnerung nach die erste Gnadenhochzeit im Amt als Stadtoberhaupt. Mit dem Brautpaar feierten Freunde sowie die Familie, die neben dem Sohn mit Gattin aus zwei Enkeln und sechs Urenkeln besteht.

