Treuchtlinger Feuerwehr erhielt neuen Gerätewagen

Der GW-L2 hat zwei Kilometer Schlauch, viel Werkzeug und Flutlicht an Bord - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Einen „großen Bahnhof“ gab es für das neue Fahrzeug der Treuchtlinger Feuerwehr. Der Logistik-Gerätewagen GW-L2 soll „Lücken“ in der Einsatzbereitschaft der Wehr schließen.

Kommandant Andreas Berger freute sich sichtlich über die „Aufrüstung“ seiner Wehr. © Hubert Stanka



Kommandant Andreas Berger freute sich sichtlich über die „Aufrüstung“ seiner Wehr. Foto: Hubert Stanka



Über das neue Fahrzeug war im Vorfeld durchaus kontrovers diskutiert worden und die Anschaffung nicht unumstritten. Der Landkreis sah dafür keinen unmittelbaren Bedarf. Die Treuchtlinger Feuerwehrführung allerdings schon. Und dem schloss sich auch der Stadtrat letztlich an.

Eines der Hauptargumente für den GW-L2 ist die lange Schlauchstrecke, die er an Bord hat. Bei Bränden können die Floriansjünger mit dem Fahrzeug sehr schnell bis zu zwei Kilometer Leitung verlegen – auch in unwegsamem Gelände, da das Gefährt mit Allrad ausgestattet ist. Die jüngste Brandschutzübung am Eulenhof sowie zuletzt in Gundelsheim hatten den Bedarf an langen Schlauchstrecken belegt und die Probleme verdeutlicht, die entstehen, wenn erst verschiedene Dorffeuerwehren mit ihren Schläuchen und Pumpen anrü­cken müssen, um Feuer in abgelegenen Weilern ohne ausreichende Wasserversorgung zu löschen.

Auf die Dorfwehren können die Treuchtlinger Brandschützer allerdings auch beim Einsatz des GW-L2 nicht verzichten. Denn zwischen den Schlauchabschnitten müssen stets die Pumpen der Ortsteilwehren eingebunden werden. Trotzdem sind diese über die Anschaffung des Wagens nicht alle glücklich, da mit ihr zugleich eine immer stärkere Zentralisierung auf die Stützpunktwehr einhergeht. Und es gab auch Unkenrufe, dass für den wachsenden Fahrzeugpark in Treuchtlingen kaum genug Fahrer zur Verfügung stünden.

Allerdings lässt sich das neue Fahrzeug nicht allein auf die Schlauchstrecke reduzieren. An Bord befinden sich außerdem Stromerzeuger, Tauchpumpen, eine Druckluftanlage, Motorsäge, Trennschleifer, Leitern, Faltbehälter, diverses Werkzeug und vor allem ein LED-Flutlicht für Nachteinsätze. Der GW-L2 ist also multifunktional einsetzbar und wird künftig vor allem bei Bergungen und Verkehrsunfällen regelmäßig ausrücken, nicht zuletzt auch in Verbindung mit dem erst kürzlich in Dienst genommenen Warnanhänger (wir berichteten). Das Fahrzeug ist mit einer Doppelkabine ausgestattet, sodass Platz für sechs Personen Besatzung ist.

Geld ist gut angelegt

„Wir würden heute hier nicht stehen, wenn BüBei der Übergabe war die gesamte Feuerwehr-Führungsriege des Landkreises anwesend. Treuchtlingens Kommandant Andreas Berger ging in seiner Rede auf den vielfältigen Einsatzzweck des Gerätewagens, aber auch auf die lange Vordiskussion ein. Diese war 2014 abgeschlossen. Im Mai 2015 stellte die Wehr dann den Beschaffungsantrag.

Bestückt wurde das Fahrzeugs aus den eigenen Beständen der Feuerwehr. In erster Linie diene der GW-L2 dem Transport von Ausrüstung, so Berger, der betonte, dass die Brandschützer im Löscheinsatz stets mit anderen Wehren zusammenwirken. Der GW-L2 sei das Gegenstück zum klassischen Löschfahrzeug. Es sei zeitgemäß und flexibel einsetzbar.

„Wir würden heute hier nicht stehen, wenn Bürgermeister und Stadtrat die Notwendigkeit nicht gesehen hätten“, bekräftigte der Kommandant. Er sprach von einer „rentierlichen Geldanlage“ für die Stadt, die zudem eine Arbeitserleichterung für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte bedeute und einen Beitrag dazu leiste, dass das System der Ortsfeuerwehren weiterhin funktioniere.

Bürgermeister Werner Baum ging ebenfalls auf die lange Debatte um die Anschaffung ein. Zwischenzeitlich war die Bestellung zurückgestellt worden, weil man gehofft hatte, dass der Landkreis das Fahrzeug bezuschussen würde. Das sei aber leider nicht gelungen. Der Gerätewagen habe trotzdem seine Berechtigung. Im April vergangenen Jahres habe der Stadtrat schließlich die Vergabe beschlossen. Auch Kreisbrandrat Werner Kastner dankte der Stadt dafür sowie der Treuchtlinger Wehr für ihren Einsatz.

Der GW-L2 kostet insgesamt rund 240.000 Euro. Abzüglich eines staatlichen Zuschusses bleiben davon rund 166.000 Euro am Stadtsäckel „hängen“.

Handpumpe bis heute

Bei der Segnung ging Pfarrerin Sonja Wittmann auf die über 150-jährige Geschichte der Treuchtlinger Wehr ein. Sie erinnerte daran, wie die Floriansjünger anfangs noch mit Handpumpen zu den Löscheinsätzen ausrücken mussten. Wegen der mangelhaften Ausrüstung seien damals immer wieder ganze Ortsteile abgebrannt.

Die weitere technische Entwicklung sei dann ein erfolgreicher Weg gewesen, blickte die Geistliche zurück. Heute hätten die Feuerwehren ein ganz anderes Aufgabenspektrum, das von der Rettung des Hauskätzchens bis hin zu Unfällen, Überschwemmungen und Großbränden reiche.

Hubert Stanka