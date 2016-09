Treuchtlinger Feuerwehr gut in Szene gesetzt

TREUCHTLINGEN - Dass die Treuchtlinger Feuerwehr sehr gut ausgerüstet und einsatzbereit ist, das beweist sie laufend bei allerlei Rettungs- und Löscheinsätzen im Ernstfall. Ab sofort ist die Wehr aber nun auch die Schickeste – oder zumindest die mit dem besten Foto-Fundus in weitem Umkreis. Dafür gesorgt hat jetzt Fotokünstler Ralph Goppelt. Er hatte im vergangenen Jahr einen kleinen Wettbewerb auf Facebook ausgelobt, mit dem er die Wehren im Umkreis dazu animierte, sich für ein Shooting zu bewerben.

Das Foto zeigt ein Ergebnis der Treuchtlinger Fotoaktion, links ein Schnappschuss vom „Making-of“. © Hubert Stanka



Am Ende wurde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Pappenheimer Wehr, mit dem besseren Ende für die Treuchtlinger. Jetzt gab es in mehreren Sessions die Belohnung, nämlich ein professionelles Foto-Shooting der Wehr. Am Montagabend stand deshalb die Sandgrube am Fuß des Nagelbergs in Flammen – also zumindest ein alter Wohnwagen, der dort abgefackelt wurde und dessen Ablöschen gleichzeitig eine gute Übung für die Wehr darstellte.

Schon vorher standen die Jugendwehr, die Führungsleiste und andere Kameraden dort Modell in künstlichem Rauch. Heraus kam eine Serie von Bildern, die die Wehr nun gut für ihre Eigenwerbung verwenden kann. Ralph Goppelt bewies einmal mehr, dass er mit jeder Lichtsituation zurecht kommt und seine Motive gut in Szene zu setzen weiß. Er ist fast täglich mit seinen Kameras unterwegs und produziert Bildmaterial am laufenden Band, bevorzugt aus der Region. Goppelt ist beim Fotostammtisch in Weißenburg engagiert und initiiert auch Ausstellungen wie die Weißenburger Fototage mit.

Hubert Stanka