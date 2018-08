Treuchtlinger Feuerwehr klagt über Behinderung

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Feuerwehr hat ihrem Ärger auf ihrer Facebook-Seite Luft gemacht: Immer wieder komme es vor, dass uneinsichtige Autofahrer die Rettungskräfte bei Einsätzen behindern, Straßen und Zufahrten blockieren. Jüngst war das am vergangenen Freitag der Fall.

Die Drehleiter ist das größte Fahrzeug der Treuchtlinger Feuerwehr und braucht bei der Fahrt zum Einsatz viel Platz. Manchmal kommt die Wehr aber nicht an uneinsichtigen Autofahrern vorbei. © TK-Archiv/Benjamin Huck



Die Kanalstraße ist schon für den normalen Autoverkehr relativ eng. Wenn das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr zum Einsatz muss, schrumpft der Platz noch weiter. Am Freitagvormittag wurden die Floriansjünger zur Hilfe gerufen. Der Rettungsdienst hatte die Drehleiter angefordert, um einen Patienten aus dem Obergeschoss eines Hauses zu holen. Doch bei der Fahrt zum Einsatzort wurden die Fahrzeuge der Feuerwehr massiv behindert.

Immer wieder berichten die Brandschützer von Autofahrern, die an Engstellen keinen Platz machen und wild gestikulierend in ihren Fahrzeugen sitzen. Konkret ging es diesmal um die Einmündung der Kanalstraße in die Hauptstraße. Dort stand ein Autofahrer, der zunächst nicht bereit war, in die Hauptstraße zurückzusetzen, um die Feuerwehr durchzulassen, wie Kommandant Andreas Berger auf Nachfrage berichtet. „In diesem Fall kam es zum Stillstand der Einsatzfahrzeuge, was eigentlich nicht normal ist“, so Berger. Irgendwann habe der Autofahrer eingesehen, dass er Platz machen muss, und habe die Floriansjünger vorbeigelassen. Sie kamen noch rechtzeitig zum Einsatzort.

Den Vorfall nutzen die Brandschützer nun aber für eine generelle Kritik an machen Verkehrsteilnehmern. So berichten sie zum Beispiel von Fußgängern, die kurz vor den Einsatzfahrzeugen noch schnell die Straßenseite wechseln. Ärger machen der Feuerwehr auch Verkehrsteilnehmer, die beinahe auf ihre Vorfahrt bestehen, obwohl der Fahrer der Drehleiter mit eingeschalteten „Sondersignalen“ (Blaulicht und Martinshorn) sowie gesetztem Blinker abbiegen will. Nicht zu vergessen seien schließlich Fahrzeuge, die so undurchdacht geparkt sind, dass die Feuerwehrautos kaum eine Möglichkeit haben, die Einsatzstelle zu erreichen.

Überforderung oder Ignoranz?

Die Feuerwehrler selbst sind ratlos, warum viele Verkehrsteilnehmer so handeln. „Liegt es an Unkenntnis und eventueller Überforderung, wie man sich verhält, wenn ein Fahrzeug mit Sondersignalen sich nähert, oder ist es Ignoranz gegenüber unserer ehrenamtlichen Arbeit?“, schreiben die Rettungskräfte in ihrem Facebook-Beitrag. Die Wehr nutze Blaulicht und Martinshorn „nicht, um schneller beim Einkaufen zu sein oder schnell noch die Brotzeit vom Metzger zu holen“. Wenn sie Sondersignale einsetze, dann sei „höchste Eile geboten“.

Das steht so auch in der Straßenverkehrsordnung. Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf nur verwendet werden, wenn es erforderlich ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten. Ganz konkret wird es in Paragraph 38: „Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen.“

Was droht, wenn sich Autofahrer nicht an diese Regel halten, weiß Hilmar Jung, Verkehrsexperte bei der Treuchtlinger Polizei. Wer keine freie Bahn macht und absichtlich den Verkehr behindert, muss ihm zufolge mit einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro rechnen. Dazu kommen ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Bei einer Gefahrensituation kann das Bußgeld auf 280 Euro steigen, kommt es zu einem Unfall, sind 320 Euro fällig. Steckt Vorsatz dahinter, kann sich die Summe sogar verdoppeln. Die Strafe wird auch für Fußgänger fällig, die sich in den Weg stellen. Wenn ein Autofahrer ein Einsatzfahrzeug bewusst ausbremst, kann das Verhalten schließlich auch als Nötigung zur Anzeige gebracht werden. Dann handelt es sich um eine Straftat.

Anweisungen ist Folge zu leisten

Doch es müssen nicht nur Blaulicht und Martinshorn sein: Auch wer die Anweisungen der Polizei oder Feuerwehr missachtet oder sich bei einer Straßensperre wegen eines Unfalls nicht an die Handzeichen der Einsatzkräfte hält, muss zahlen. Das regelt Paragraph 36 der Straßenverkehrsordnung. Denn in bestimmten Fällen können der Feuerwehr auch polizeiliche Aufgaben übertragen werden.

Hilmar Jung nennt etwa das bevorstehende Bayern-3-Dorffest in Bubenheim als Beispiel. Dort wird sich die Feuerwehr um die Regelung des Verkehrs kümmern, die Autofahrer müssen sich dann an deren Anweisungen halten. Ob es bei einem Vergehen zu einer Anzeige kommt, ist freilich fraglich, so Jung: „Wenn die Feuerwehr auf Einsatzfahrt ist, hat sie kaum Zeit, sich die Daten eines Blockierers zu notieren und dann Anzeige zu erstatten.“

Ein weiteres Ärgernis für die Feuerwehr sind Autos, die den Einsatzweg zuparken. Bei Schildern wie „Feuerwehrzufahrt“ oder „Halteverbot“ ist die Lage klar. In einem Wohngebiet müssen die Anwohner beim Parken zwar nicht damit rechnen, dass noch ein Sattelschlepper an ihnen vorbei passen muss, „doch für ein Müllauto oder ein Feuerwehrfahrzeug sollte schon noch genug Platz sein“, so Jung.

Und wie sieht es mit dem Ausweichen aus, wenn die Verkehrsverhältnisse das nicht zulassen? Wenn etwa auf einer engen, kurvigen Straße hinter einem Auto ein Rettungsfahrzeug auftaucht, seitlich aber direkt Leitplanken oder ein Graben angrenzen? Dann sollte der Autofahrer weiterfahren und versuchen, so bald wie möglich eine freie Stelle anzusteuern, um den Einsatzwagen vorbeizulassen. „Würde das Auto auf der Straße stehenbleiben, wäre es eher ein Verkehrshindernis“, erklärt Jung.

An einer Kreuzung dürfen Autofahrer übrigens auch ausnahmsweise straffrei bei Rot über die Ampel fahren, um die Bahn für Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst frei zu machen – allerdings ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden und auch nur so weit, dass die Blaulichtfahrzeuge durchkommen.

Zu guter Letzt appelliert die Feuerwehr an alle, die sich eventuell von ihrem Facebook-Beitrag angesprochen fühlen, sich noch einmal zu informieren. Denn: „Blaulicht und Martinshorn bedeuten, unverzüglich freie Bahn zu schaffen!“

