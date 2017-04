Treuchtlinger Gehsteige bebten bei der Kulttour

TREUCHTLINGEN - "Wir haben uns heute doch schon dreimal getroffen." Ähnliche Aussagen hörte man in der Treuchtlinger Stadtmitte am Samstagabend öfter. Bei der Kulttour war '"Rollieren" angesagt.

In der Lambertuskirche begeisterte "Cobario" das Publikum. Foto: Hubert Stanka



Auch in diesem Jahr lohnte sich das, angesichts großer Abwechslung in den 13 Musik-Lokalen. Am Ende wurde es eine lange musikalische Nacht. Es war sicher eine vierstellige Besucherzahl, die bei frischem aber trockenem Wetter in der Treuchtlinger Stadtmitte unterwegs war. Einige „Locations“ waren dieses Jahr nicht dabei. Dafür sprangen andere in die Bresche. Komplett neu die Station in der Lambertuskirche, wo „Cobario“ das Publikum mit österreichischem Charme und Weltmusik auf hohem Niveau begeisterte.

Der „Laden“ war jedenfalls voll. Wie fast alle Lokale, in denen es die verschiedensten Musikrichtungen zu hören gab. Obwohl es immer auch Geschmacksache ist, waren Höhepunkte dieses Jahr neben Cobario sicher „Chico Diaz Salsaborr“ in den Wallmüllerstuben – einfach mal komplett andere hüftwackelnde Rhythmen im drögen Mittelfranken – und die harten Oldie-Jungs von „AC/Eazy“ im Aksu Grill, die es hardrockmäßig laut krachen ließen.

Stimmung und Tanzen war bei hochqualitativem Sound in allen Kneipen angesagt. Insgesamt überwog „Cover-Musik“, die für jeden etwas bot. Den gelungenen Abschluss gab „Next Generation“ in der rappelvollen Stadthalle, die nach Mitternacht vom ersten Takt an für eine volle Tanzfläche sorgten. Dort trafen sich alle, die noch konnten. Getanzt wurde bis zum Morgengrauen.

Und das Grinsen in den Gesichtern der Veranstalter war am Ende auch ausgesprochen breit angesichts einer gelungenen Musiknacht, die das Jungvolk aus Treuchtlingen, Weißenburg und Umgebung in die sonst eher tristen Treuchtlinger Straßen zog.

