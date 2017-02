Treuchtlinger Grundschule wird "extern" geputzt

Keine feste Reinigungskraft mehr: Stadtrat engagiert Firma - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Über die tägliche Reinigung der Grundschule hat der Treuchtlinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Die bisher von einer städtischen Reinigungskraft ausgeführten Arbeiten übernimmt nun aus personellen Gründen eine Firma.

Für die Reinigung der Mensa veranschlagte eine Firma beispielsweise nur elf Minuten. In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass dies nicht zu schaffen ist. © Benjamin Huck



Wie die Stadtverwaltung dem Stadtrat mitgeteilt hatte, war im vergangenen Oktober kurzfristig die fest angestellte Reinigungskraft der Schule ausgefallen. Ein personeller Ersatz wurde nicht gefunden, da es sich bei dem Posten nahezu um eine Vollzeitstelle handelt. Um den Engpass zu überbrücken, hatte die Stadt deshalb vorübergehend eine Reinigungsfirma beauftragt.

Da man damit gute Erfahrungen gemacht habe und der Markt für zuverlässige Reinigungskräfte sehr angespannt sei, wollte die Stadtverwaltung den Auftrag nun längerfristig vergeben. Dies habe auch den Vorteil, dass damit der Aufwand entfalle, den es bisher für das Organisieren von Vertretungen im Krankheitsfall oder bei sonstigen Abwesenheiten gegeben habe.

Im Vorfeld der Sitzung hatte die Stadt drei Unternehmen angefragt, die alle ein Angebot abgaben. Die Preisspanne reichte von knapp 1700 bis fast 3200 Euro im Monat. Matthias Gründel von der Stadtverwaltung erklärte allerdings, dass ihm das güns­tigste Angebot „spanisch vorgekommen“ sei. Er bezeichnete es als nicht vertrauenserweckend. Deshalb habe er es genauer hinterfragt, und die Bedenken hätten sich bestätigt.

Billig ist nicht besser

So habe die Firma für die Reinigung der Mensa beispielsweise nur elf Minuten angesetzt. In der Stadtverwaltung gehe man davon aus, dass dies nicht zu schaffen ist. Außerdem lägen die Stundensätze im untersten Bereich. Deshalb empfahl Gründel dem Rat, den zweitgünstigsten Anbieter zu beauftragen, nämlich die Dorfner-Gruppe. Diese berechnet für die Reinigung monatlich 2500 Euro. Nachfragen gab es im Stadtrat zu den Referenzen der Gruppe. Diese reinigt unter anderem auch die Altmühltherme. Wissen wollten die Ratsmitglieder überdies, warum die Stadt nicht ersatzweise selbst zwei Teilzeitkräfte anstelle. Als Begründung kam hier nochmals die Situation auf dem Arbeitsmarkt zum Tragen. Außerdem sei es zwar besser, eigene Leute zu haben, das sei aber eben nicht immer die wirtschaftlichste Lösung, so Bürgermeister Werner Baum.

Dr. Joachim Grzega (SPD) merkte kritisch an, dass eigene Putzfrauen nach seiner Erfahrung besser arbeiten würden. Reinigungsdienste würde ihre Aufgaben eher obeflächlich erledigen. Auch Josef Ferschl (SPD) war der Meinung, dass festes Personal vor Ort besser wäre. Tobias Weißhaupt (JGB) forderte, für vernünftige Arbeitsleistung auch ein vernünftiges Gehalt zu bezahlen.

Da laut Aussage der Stadtverwaltung aber kein eigenes Personal zu finden ist, beschloss der Stadtrat am Ende einstimmig die Beauftragung der Dorfner-Gruppe.

Hubert Stanka