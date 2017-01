Treuchtlinger Haushaltsdebatte: Was heißt freiwillig?

Der Begriff der „freiwilligen Leistungen" ist ein überaus weites Feld

TREUCHTLINGEN - In der Haushaltssitzung des Treuchtlinger Stadtrats (wir berichteten) stand unter anderem das Ansinnen der CSU im Fokus, die „freiwilligen Leistungen“ pauschal um 30 Prozent zu reduzieren. Aber was steckt eigentlich hinter diesem abstrakten Begriff?

Zuschüsse für Museen gehören ebenfalls zu den freiwilligen Leistungen einer Stadt. © Archiv TK



Ganz einfach ist die Antwort nicht. Die Aufgaben von Kommunen sind grundsätzlich aufgeteilt in „Pflichtaufgaben“ und „freiwillige Aufgaben“. Zu den Pflichtaufgaben gehören Kindergärten und Schulen, Brandschutz, Abfall- und Abwasserwirtschaft, Ordnungsrecht, Straßenunterhalt und ähnliches. Diese Dinge muss die Kommune auf jeden Fall erledigen.

Allerdings gibt es selbst hier Gestaltungsspielraum. Beispiel Schulen: Es bleibt der Kommune überlassen, ob der Unterricht in „abgewohnten“ Räumen oder in topmoderner Ausstattung über die Bühne geht, solange er ordnungsgemäß abgehalten werden kann. Auch beim aktuellen Beispiel der Feuerwehrhäuser gäbe es eine breite Palette, wie der Brandschutz abgedeckt werden kann. Es steckt also auch in den sogenannten Pflichtaufgaben viel Freiwilliges.

Zusätzlich gibt es „freiwillige Leis­tungen“, die sich auf den ersten Blick erschließen. Dazu gehören Zuschüsse an Vereine oder Büchereien, Museen, Sportplätze, Frei- und Hallenbäder – also jede Art von Kultur- und Freizeitangeboten. In Treuchtlingen gibt es dazu viele Beispiele, angefangen von der Musikschule bis hin zur Kur- und Touristinformation.

Aber es stecken auch in den meisten anderen Aufgaben freiwillige Leistungen, die man auch als kommunalen Gestaltungsspielraum bezeichnen könnte. Dazu gehört etwa die Frage, wie viele Grünanlagen eine Stadt benötigt und wie diese gepflegt werden. Auch bei vielen Straßenbauprojekten wird dieser Spielraum genutzt – sogar bei den aktuellen Bahnbrücken-Sanierungen. Die ein oder andere Brücke hätte die Stadt nicht bauen müssen. Sie tut es aber auf Grundlage ihres Gestaltungsspielraums.

Prinzipiell muss man sich fast jeden Haushaltspunkt genau anschauen, um eventuelle freiwillige Leistungen herauszufiltern. Diese sind also Aufgaben, die sich eine Kommune selbst stellt. Sie sind das Herzstück der Kommunalpolitik. Noch ein Musterbeispiel ist die Frage der Treuchtlinger Umgehung. Dass die Stadt eine andere Variante als der Staat will, fällt eindeutig unter den Begriff „freiwillige Aufgaben“ – weshalb die Stadt auch selbst mitbezahlen muss, so die Nordumfahrung irgendwann gebaut wird.

Insofern ist der grundsätzliche Wille der CSU, bei allen freiwilligen Leis­tungen pauschal 30 Prozent zu sparen, wohl nichts anderes als die simple Forderung, überall den Rotstift anzusetzen. Genauer definiert wurde das zumindest nicht.

Hubert Stanka