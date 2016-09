„Treuchtlinger Herbstlichter“

Musik, Turnvorführungen, Tanzdarbietungen und eine heiße Feuer-Show – Besondere Angebote in den Läden - vor 40 Minuten

TREUCHTLINGEN - Kurz vor dem kalendarischen Start in den Herbst geht es in der Treuchtlinger Innenstadt ein weiteres Mal hoch her. Der Gewerbeverein Treuchtlingen lädt unter dem Titel „Treuchtlinger Herbstlichter“ für Freitag, 16. September, alle Nachtschwärmer zu seiner langen Einkaufsnacht ein, die von Musik und allerlei Aufführungen und Attraktionen umrahmt ist.

Verschiedene Attraktionen und die ganz spezielle Atmosphäre an diesem Abend lassen die "Herbstlichter“ stets zu einem Publikumsmagneten werden. © Archivfoto: Hubert Stanka



Von 18 bis 22 Uhr weisen an diesem Abend Lichter und Kerzen den Gästen den Weg zu den teilnehmenden Geschäften. Die „Treuchtlinger Herbstlichter“ sind mittlerweile ein fester Bestandteil im Veranstaltungsreigen in Altmühlfranken. Fast 40 Geschäfte, Unternehmen und Gastronomen nehmen in diesem Jahr daran teil. Gemeinsam mit den Händlern stellt der Gewerbeverein Treuchtlingen ein attraktives Programm auf die Beine. In den Läden können sich Besucher nicht nur zwanglos umschauen, sondern natürlich auch einkaufen. Die Organisatoren rund um die Gewerbevereins-Vorsitzende Tina Kühleis freuen sich auf viele Gäste: „Alle Geschäfte halten für die Besucher besondere Angebote bereit. Ob eine Weinprobe, kleine Häppchen, Rabatt-Aktion oder eine außergewöhnliche Dekoration – jeder Händler lässt sich etwas Spannendes einfallen und macht so Lust auf den abendlichen Bummel“, so Kühleis.

Bunt und abwechslungsreich wird auch das Kultur- und Rahmenprogramm. Der Spaziergang durch die Stadt wird von viel Musik begleitet. Dazu treten Feuerkünstler, Sportakro­baten und Tänzer auf. Durch das Programm führt Thomas Erdinger, der auch immer wieder gemeinsam mit seiner Partnerin das Publikum mit einem abwechslungsreichen Mix aus aktuellen Hits und Schlagern unterhalten wird.

Die Besucher können sich an diesem Abend auf die Sportakrobaten des TSV Monheim freuen, die erstmals in der Altmühlstadt bei den „Herbstlichtern“ zu sehen sind. Gleich zwei Gruppen des Vereins zeigen dabei ihr Können: die Minis und die Leistungsklasse. Präsentiert wird eine Show mit verschiedenen Tanzeinlagen, Bodenturn-Elementen, Saltos und Pyramiden.

Musikalisch und optisch ins Mittelalter versetzen die „Truchtelinger Danserey“ und die „Weißenburger Stadtpfeifer“ die Gäste. Den Abschluss des Abends gestaltet die Gruppe „Spektaculum Gauklorum" aus Weißenburg mit einer eindrucksvollen Jonglage- und Feuershow. Die Jungs und Mädels sind längst Stammgäste bei den „Herbstlichtern“ – aber nicht nur hier, sondern auf den verschiedensten Fes­ten und Märkten in der Region.

pm - Treuchtlinger Kurier