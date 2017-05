Treuchtlinger Jubiläums-Volksfest wirft Schatten voraus

TREUCHTLINGEN - Die Vorbereitungen auf das Treuchtlinger Volksfest, das vom 7. bis 16. Juli über die Bühne geht, laufen auf Hochtouren. Das diesjährige Fest ist von mehreren Jubiläen gekennzeichnet. Es ist das 90. Volksfest der Stadt, seit 25 Jahren heißt der Festwirt Rachinger, und seit 15 Jahren liefert die Brauerei Strauß aus Wettelsheim das Bier.

Volksfest mit Tracht ist „in“. An Nachwuchs für das größte Treuchtlinger Fest fehlt es nicht... © Archiv TK



In der jüngsten Sitzung des Kur-, Kultur- und Tourismusausschusses der Stadt stellte Festorganisatorin Anita Enser die Eckdaten vor. Der Bierpreis für das Festbier bleibt wie letztes Jahr bei 6,40 Euro. Neu ist, dass das Weizenbier diesmal von der Brauerei Gutmann aus Titting kommt. Für die Maß Weizenbier sind 6,60 Euro fällig. Wie Enser darstellte, ist die Preisgestaltung mit dem Festwirt und der Brauerei abgestimmt. Dass das Weizenbier etwas teurer ist als das Festbier, sei nichts besonderes und bei vielen anderen Volksfesten normal. 6,60 Euro wird auch eine Maß alkoholfreies Bier kosten.

Das Programm des Volksfestes setzt wieder auf die bekannten Höhepunkte: Mannschafts-Tauziehen mit Firmen und Ortsteilen, Feuerwerk der Firma Fellner, Schubkarrengaudi mit Radio 8, Gottesdienst am ersten Festsonntag, Boxen am zweiten Festsonntag, Seniorennachmittag mit anschließendem Ehrenamtsabend der Sparda-Bank und natürlich der abschließende große Festzug.

Neu in diesem Jahr ist ein Jubiläumsabend am Volksfestmontag. Hierbei werden alte Festbilder im Zelt präsentiert, ehemalige Schausteller werden eingeladen. Vor allem aber gibt es Jubiläumsangebote für jedermann. An diesem Abend gibt es die Maß Bier und eine Haxn für jeweils 4,90 Euro. Nebenbei erwähnte Anita Enser in der Sitzung, dass auch Gambrinus Thomas Stechhammer bereits seit zehn Jahren seinen „bierseligen Dienst“ versieht.

Auch dieses Jahr wird es wieder eine Volksfestverlosung geben. Während der Festtage werden städtische Mitarbeiter Lose am Festplatz verkaufen. Die Ziehung am letzten Festtag wird heuer bereits um 19.30 Uhr im Festzelt erfolgen. Wie gewohnt gibt es dabei auch dieses Mal eine Anwesenheitspflicht, will man den Preis in Empfang nehmen.

Zum Festzug gab es bereits die ersten Besprechungen, und auch das Motto steht schon fest: „Flotte Sprüche, bunt verpackt“. In diesem Zusammenhang sucht die Stadt noch gut erhaltene Wagen, und auch neue Wagenbauer sind laut Enser herzlich willkommen. Der Festzug wird übrigens wieder auf der alten Route fahren. Der Versuch, die Wagen direkt zum Festplatz zu leiten, habe sich nicht bewährt. Ein weiterer Grund sei auch die Parkplatzthematik gewesen. Wer Interesse daran hat, beim Festzug mitzumachen, kann am 23. Mai um 19.30 Uhr in die Stadthalle kommen. Dort findet die nächste Besprechung dazu statt.

Erstmals ein Fest-Mädel

Eine völlig neue Aktion im Rahmen des Volksfestes ist die Wahl des Volksfest-Mädels, die am ersten Volksfestsamstag öffentlich im Festzelt über die Bühne gehen soll. Ab 30. Juni können sich Mädels dafür bewerben. „Ich gehe davon aus, dass einige Interesse daran haben“, so Anita Enser. Dass dabei das Tragen eines Dirndls Pflicht ist, versteht sich von selbst.

Einen Wermutstropfen hatte Anita Enser bei ihrer Vorstellung im Ausschuss allerdings auch im Gepäck: Der Volksfestbus wird dieses Jahr nicht mehr fahren. Aufgrund der geringen Nachfrage sei diese „Buslinie“ sehr defizitär und nicht mehr vertretbar. Teilweise seien die Busse im vergangenen Jahr nur mit drei Passagieren gefahren.

