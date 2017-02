Treuchtlinger Jugendrat präsentierte seine Arbeit

Das Team gab einen Überblick über seine aktuellen und geplanten Projekte - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - In der jüngsten Sitzung des Treuchtlinger Stadtrats präsentierten sich der neu gewählte Jugendrat und die offene Jugendarbeit der Altmühlstadt. Sozialpädagoge Martin Bruhn gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres und stellte die aktuellen Akteure der kommunalen Jugendarbeit vor.

Sozialpädagoge Martin Bruhn und der neue Jugendrat stellten ihre Arbeit vor. © Hubert Stanka



Sozialpädagoge Martin Bruhn und der neue Jugendrat stellten ihre Arbeit vor. Foto: Hubert Stanka



Der Jugendrat hat jetzt ein eigenes Logo, das die Ratsmitglieder in der Sitzung zu sehen bekamen. Darin findet sich auch der Treuchtlinger Fuchs wieder. Ebenso neu ist die Facebook-Präsenz des Gremiums („Jugendrat Treuchtlingen“).

Im vergangenen Jahr hatten die Jugendlichen einen gut gefüllten Terminkalender. Beim Fest der Kulturen waren sie ebenso engagiert wie bei der Ausrichtung eines integrativen Fußballturniers und eines Poetry Slams.

Geld in die Kasse spülte der Getränkeverkauf im Rahmen des Maifests von Antenne Bayern. Eine Klausur gab es ebenso, die der Jugendrat auf einer Hütte im Landkreis Straubing verbrachte.

Vorsitzende des Jugendrats ist jetzt Maria Ayub Petros, die sich in einer Kampfabstimmung um das Amt durchsetzte. Vorher hatten einige Mitglieder des bisherigen Rats altersbedingt das Gremium verlassen müssen. Bruhn zeigte sich dem Stadtrat gegenüber überzeugt, dass der neue Jugenrat ein gutes Team sei.

Auf der „To-do-Liste“ der Jugendlichen steht aktuell die Renovierung mehrerer Bereiche im Bürgerhaus. Vor allem der Dachraum soll hergerichtet werden. Dort soll es künftig mehr „offenen Betrieb“ und Lan-Partys geben. Gesucht werden dafür noch Euro-Paletten, denn aus diesem „Baustoff“ wollen die Teenager das Inventar selbst produzieren.

Benötigt werden außerdem Tische für die Küche. Aus einem kleinen Raum soll ein Medienzimmer entstehen, für das die Jugendlichen wiederum gute gebrauchte Computer suchen. In diesem Bereich soll vielleicht auch noch der Fußboden erneuert werden.

Als Projekt hat sich der Jugendrat überdies die Verschönerung des Spielplatzes an der Mayrbreite in Wettelsheim auf die Fahnen geschrieben. Außerdem wollen die jungen Treuchtlinger ein Floß bauen und die Kooperation mit anderen Jugendgruppen intensivieren.

Kurz porträtierte Bruhn auch die neue „FJSlerin“ Julia Louis, die die Nachfolge von Alexander Hammel angetreten hat. Louis wird in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bis kommenden August je zu einem Drittel in der Grundschule, der Senefelder-Schule und in der kommunalen Jugendarbeit tätig sein. Bruhn bedankte sich in diesem Zusammenhang für die Finanzierung der Stelle durch die Stadt, den Lions Club Altmühltal, die Sparkasse und die Sparda-Bank.

Hubert Stanka