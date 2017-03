Treuchtlinger Kreisbrandinspektor Norbert Becker nimmt Abschied

16 Jahre lang rund 60 Feuerwehren betreut – Der 63-Jährige bleibt aber Vereinschef in Treuchtlingen - vor 51 Minuten

TREUCHTLINGEN - Urgestein, Koryphäe, ruhender Pol: Seit 28 Jahren ist Norbert Becker einer der ganz großen Aktivposten der Freiwilligen Feuerwehr in Treuchtlingen. Ab 1994 war er Kommandant und ab 2001 als Kreisbrandinspektor Ansprechpartner für rund 60 Wehren im Landkreis. Seit dem 1. März ist der 63-Jährige nun im "Feuerwehr-Ruhestand". Am kommenden Samstag wird er bei der Kommandantenversammlung in Weißenburg offiziell verabschiedet.

Aus dem Job als Justizvollzugsbeamter bringt Norbert Be­cker viel Gelassenheit und Selbstsicherheit mit. © Patrick Shaw



Aus dem Job als Justizvollzugsbeamter bringt Norbert Be­cker viel Gelassenheit und Selbstsicherheit mit. Foto: Patrick Shaw



An seinen ersten Einsatz erinnert sich Norbert Becker noch, als wäre es gestern gewesen. Es sind keine schönen Erinnerungen: An seinem allerersten Tag als Feuerwehrmann in Treuchtlingen muss­te er zu einem schweren Unfall an der Landkreisgrenze ausrücken. Es gab vier Tote. „Das bleibt einem“, blickt Becker zurück.

Die nötige Gelassenheit und Selbstsicherheit, um so etwas zu verkraften und – nur wenige Jahre später – als Kommandant und Kreisbrandinspektor solche Einsätze selbst zu leiten, bringt der 63-Jährige aus seinem Berufsalltag mit. Becker war bis 2014 Justizvollzugsbeamter und Dienstleiter in der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Kaisheim. Dort hat er menschliche Tragödien und Abgründe kennengelernt. Für seine langjährigs­ten „Kunden“ ist er nach wie vor stundenweise als Ansprechpartner da. Den positiven Gegenpart bilden Ehefrau Ildiko und Tochter Nadine, die mit dem amtierenden Treuchtlinger Kommandant Andreas Berger verheiratet ist. Seit September vergangenen Jahres ist da außerdem noch Enkelchen Raphael – „eine schöne neue Aufgabe“, wie der frischgeba­ckene Großvater sagt.

Eine schnelle Feuerwehr-Karriere

Von 1989 bis 1994 war Norbert Becker einfacher Feuerwehrmann in Treuchtlingen sowie anfangs zusätzlich in Kaisheim. Nach nur fünf Jahren folgte er dem in das Amt der Kreisbrand­inspektors wechselnden Günther Ottmann als Kommandant nach. Es folgten die Lehrgänge zum Maschinisten- und Truppmann-Ausbilder, zum Zugführer, „Leiter einer Feuerwehr“ und viele Schulungen mehr.

Im April 2001 ernannte Kreisbrandrat Josef Berger den damals 47-Jährigen zum Kreisbrandinspektor. Das Amt des Kreisbrandmeis­ters übersprang Becker. Ab sofort war er im „Inspektionsbereich 2“ für rund 60 Wehren von Pleinfeld und Ellingen über den Jura (ohne Weißenburg) bis nach Treuchtlingen, Pappenheim, Solnhofen und Langenaltheim verantwortlich. Als „im voraus benannter örtlicher Einsatzleiter“ war er darüber hinaus erste Anlaufstelle im Katastrophenfall – auch wenn das laut Becker „außer bei Übungen gottseidank nie nötig war“. 2013 erhielt er für seine langjährige Dienstzeit und besondere Verdienste im Brandschutz von Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer das Feuerwehr-Steckkreuz.

Eine echte Feuerwehr-Familie: KBI Norbert Becker (links) mit Schwiegersohn und Kommandant Andreas Berger bei einer Brandschutzübung. © Archivfoto Hubert Stanka



Eine echte Feuerwehr-Familie: KBI Norbert Becker (links) mit Schwiegersohn und Kommandant Andreas Berger bei einer Brandschutzübung. Foto: Archivfoto Hubert Stanka



16 Jahre lang füllte Becker das Amt des Kreisbrandinspektors aus. Viel hat sich in dieser Zeit im Feuerwehrdienst verändert. Doch der Treuchtlinger blieb immer dran an den Neuerungen und vor allem an der Jugend. „Es hat mir immer Spaß gemacht, junge Feuerwehrler auszubilden und direkt bei den Leuten zu sein“, bekennt er. Auch die örtlichen Schüler sowie die Mitarbeiter des Stadtkrankenhauses und anderer öffentlicher Einrichtungen lernten ihn als interessanten Gast und Brandschutzexperten kennen. Freunde hätten häufig gesagt, dass an ihm „ein Lehrer verlorengegangen“ sei.

Der Zeitaufwand für dieses Engagement war ebenfalls immens. Einsätze, Lehrgänge, Übungen, Inspektionen, Fahrzeugübergaben, Feuerwehrfeste und Ehrungen forderten von der Familie viel Verständnis. „Wenn meine Frau nicht mitgezogen hätte, wäre das nicht gegangen“, ist sich Becker bewusst. Dass Tochter Nadine in der Treuchtlinger Wehr in seine Fußstapfen trat und später sogar den heutigen Kommandanten Andreas Berger heiratete, machte die Sache natürlich leichter.

Wird er die Zeit als Kreisbrand­inspektor vermissen? „Ja, auf jeden Fall“, wundert sich der Pensionär über die Frage. „Die Feuerwehr prägt einen. Jetzt fehlt etwas.“ Beckers Aufgaben im Inspektionsbereich 2 hat bereits seit 1. März sein Nachfolger Volker Satzinger aus Burgsalach übernommen.

Gerätehaus-Debatte bleibt

Den Treuchtlinger Brandschützern bleibt Norbert Becker indes bis auf Weiteres als Vereinschef erhalten. Nur mit dem aktiven Dienst ist es altersgemäß vorbei. Und auch die Debatte um das neue Gerätehaus, dessen Bau der Stadtrat gerade erst zum Unmut der Wehr und ihres Vorsitzenden um ein weiteres Jahr verschoben hat, wird den Feuerwehrler mit Leib und Seele weiter umtreiben.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier