Treuchtlinger Kurpark braucht neue Brücken

TREUCHTLINGEN - Die Stadt muss sparen. Deshalb will die CSU im Treuchtlinger Stadtrat die freiwilligen Leistungen der Kommune kürzen (wir berichteten). Eine solche freiwillige Aufgabe ist auch der Unterhalt des Kurparks – und der Brücken und Stege darin. Die sind jedoch so marode, dass eine Reparatur nach Ansicht der Bauverwaltung unsinnig wäre. Ein Neubau wäre aber zumindest kurzfristig teurer. Zudem sind beständigere Konstruktionen oft ökologisch bedenklich oder schlicht hässlich. Stoff für eine längere Debatte im Bauausschuss.

Morsche Planken, marode Träger: Die Brücken und Stege im Treuchtlinger Kurpark haben schon bessere Zeiten gesehen. Beton, Stahl oder sogar Kunststoff wären zwar langlebiger – ob sie aber in einen Landschaftspark passen, da scheiden sich die Geister. © Patrick Shaw



Die fünf direkt im Kurpark befindlichen Brücken bezeichnete Dieter Jänsch vom Stadtbauamt in der Sitzung als „Totalverlust“. Sowohl Belag und Geländer als auch die Balken darunter seien morsch und von Pilzen befallen. „Theoretisch müsste ich sie sofort sperren, weil ich nicht weiß, ob sie noch tragfähig sind“, so Jänsch.

Die sechs Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Holzstege sind gut 20 Jahre alt und führen über Augraben und Kästleinsmühlbach sowie diverse künstliche Wasserläufe. Sie auszubessern und wo nötig die Unterkonstruktion im Bestand zu erneuern, hält der Bauamtsmitarbeiter für wenig zielführend. „Holz als Material taugt hier einfach nichts“, meint Jänsch. Die Balken und Bretter wären in 15 bis 20 Jahren erneut hinüber – ganz zu schweigen davon, dass der Aufwand für eine Sanierung dem eines Neubaus kaum nachstehen würde.

Dem schloss sich Bürgermeister Werner Baum an. Allerdings gehe es „nicht darum, heuer gleich alles neu zu machen, sondern um ein Programm für die nächsten Jahre“.

Dass es dieses eigentlich schon geben sollte, ließ FW-Sprecher Klaus Fackler anklingen. Schließlich habe der Ausschuss vor eineinhalb Jahren schon einmal beschlossen, dass sich die Stadt um die Brücken kümmern müsse. Geschehen sei nichts – und jetzt stehe plötzlich keine Sanierung mehr im Raum, sondern ein Neubau.

Damit hatte auch CSU-Fraktionschef Uwe Linss Probleme. Er plädierte ausdrücklich dafür, erst noch einmal Aufwand und Kosten für die Ausbesserung zu prüfen. „Wenn ich diese Schäden sehe, brauche ich keinen Zimmerer, um mir zu sagen, ob das noch sanierbar ist“, entgegnete ihm Dieter Jänsch – seines Zeichens selbst gelernter Zimmerer. Wenn die CSU schon fordere, die freiwilligen Leistungen der Stadt um 30 Prozent zu kürzen, solle sie es „so machen, dass auch der Unterhalt in den nächsten 30 Jahren so wenig wie möglich kostet“.

Versionen von Stahl bis Kunststoff

Für den Fall eines Komplettaustausches hatte Jänsch vier Varianten im Gepäck. Erstens sei erneut eine Holzbohlenbrücke mit anderem Material und Belag denkbar. Dr. Kris­tina Be­cker (CSU) brachte hier Holz-Kunststoff-Verbundstoffe ins Gespräch. Zweitens könnten die neuen Stege aus einem Metallskelett mit hölzerner Auflage bestehen, ähnlich der Altmühlbrücke an der Stadthalle. Als dritte Version nannte Jänsch Stahlbetonplatten wie in der Herrengasse in Schambach. Und Lösung Nummer vier wäre eine hochmoderne Wabenbrücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Letztere lehnten mehrere Ratsmitglieder rundheraus ab, darunter erneut Klaus Fackler. „Plastikbrücken in einem ökologisch wertvollen Kurpark am Tor zum Naturpark Altmühltal sind für mich ein No-Go“, stellte er klar. Gustav Kapp (SPD) fand dagegen Sympathien für die moderne Variante, da sie anders als Holz oder Metall weder verfaule noch korrodiere. „Die Optik muss definitiv passen“, wandte sich allerdings auch Rathaus­chef Baum sowohl gegen die Kunststoff- als auch die Stahlbeton-Lösung.

Dem Ausschuss schlug Baum vor zu beschließen, dass die Bauverwaltung Aufwand und Kosten für eine Stahl-Holz-Konstruktion, eine Lösung mit Verbund- oder Recyclingmaterial sowie nochmals den punktuellen Austausch der maroden Hölzer im Bestand prüfen solle. Mit Ausnahme von Klaus Fackler, der jegliche Verwendung von Kunststoff aus ökologischen Gründen kategorisch ablehnt, schlossen sich dem alle Ratsmitglieder an.

