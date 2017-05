Treuchtlinger Kurparkkonzerte: Gitarren und Posaunen

Die Veranstaltungsreihe im Musikpavillon startet am Sonntag, 21. Mai - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Reihe der Kurparkkonzerte startet in eine neue Saison. Die Kur- und Touristinformation Treuchtlingen als Veranstalter hat wieder ein abwechlungsreiches Programm organisiert.

Bis September finden bei schönem Wetter an mehreren Sonntagen die Kurparkkonzerte am Musikpavillon statt. © Archivfoto Stadt Treuchtlingen



Bis September finden bei schönem Wetter an mehreren Sonntagen die Kurparkkonzerte am Musikpavillon statt. Foto: Archivfoto Stadt Treuchtlingen



Den Start übernimmt am Sonntag, 21. Mai, der Posaunenchor Auernheim. Schlag auf Schlag geht es dann weiter: denn am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) spielen die saarländische Gitarren AG der Gesamtschule Mettlach-Orscholz und am Sonntag, 28. Mai, die Feuerwehrkapelle Wettelsheim. Alle Konzerte im Treuchtlinger Kurpark-Pavillon beginnen um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Bei schlechtem Wetter müssen die Konzerte entfallen.

Eine musikalische Freundschaft hat sich mittlerweile zwischen dem Saarland und Treuchtlingen entwickelt: Denn bereits zum vierten Mal verbringen die AG-Kids unter der Leitung von Michael Sendelbach ein verlängertes Wochenende in Treuchtlingen. Neben Proben und Ausflügen in die Region ist das Konzert im Kurpark wieder ein Höhepunkt der Tour. Mit dem Auftritt im Pavillon bringen die jungen Musikerinnen und Musiker musikalische Grüße aus dem Saarland mit an die Altmühl.

Das Repertoire der Gitarren-AG umfasst mehr als 70 Songs: Die 10 bis 15 Jahre alten Musiker spielen Oldies von Simon & Garfunkel, Pink Floyd, Kansas, America, Sting aber auch Country-Musik und Chansons. So gehören bekannte Titel wie „Mrs. Robinson“, „Mad World“, „Dust in the Wind“ oder „Über den Wolken“ zum Programm.

Bis zum 10. September treten noch auf die Posaunenchöre aus Schambach, Dietfurt und Treuchtlingen, die Truchtelinger Danserey mit den Weißenburger Stadtpfeifern, der Musikverein Fünfstetten, die Stadtkapelle Treuchtlingen sowie die Diatonischen Druckknöpf’ aus Eitensheim (Landkreis Eichstätt). Die eingenommenen Spenden kommen sozialen Projekten der Grundschule Treuchtlingen zu gute.

pm