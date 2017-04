Treuchtlinger Museum wird „Erfinderwerkstatt“

TREUCHTLINGEN - Das Treuchtlinger Volkskundemuseum soll einen Schritt in die Zukunft machen. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Stadtrat einer zeitgemäßen Umstrukturierung mit dem Einbau einer „Erfinderwerkstatt“ zu. Damit erhält das Museum eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das Ganze soll im Rahmen eines „Leader“-Projekts finanziert werden.

Derzeit ist der Eingang noch im „blauen Haus“. Später soll er im Hofraum beim Museumscafé platziert werden. Foto: Hubert Stanka



Tatsächlich ist das Museum eine „Dauerbaustelle“ der Stadt. Auf der einen Seite birgt es viele volkskundliche Schätze, die Museumsgründer Josef Lidl in den 1970er Jahren zusammengetragen hatte. Auf der anderen Seite bedarf es dringend einer zeitgemäßen Ausrichtung.

Auch Bürgermeister Werner Baum erläuterte eingangs, dass im Stadtrat seit vielen Jahren immer wieder ausführlich darüber diskutiert wurde. Zuletzt gab es eine Neukonzeption mit interaktiven Bereichen, die von der Firma Hüttinger erarbeitet, aber bis dato nicht umgesetzt wurde. Dieses Konzept ist nun auch schon wieder sieben Jahre alt. Dass es nie richtig weitergegangen ist, liegt sicher an den knappen Finanzen der Stadt. In den vergangenen Jahren wurde nur die Museumsküche realisiert.

Baum erklärte zu dem neuerlichen Ansatz, dass er „Geld sammeln“ war. Die Masse der für die Umstrukturierung benötigten Mittel seien Spenden der Kulturstiftung der Sparkasse, der Hirschmann-Stiftung sowie des Heimat- und Bädervereins. Etwa 60 Prozent der Kosten sollen über das Leader-Programm getragen werden.

Ziel ist ein interaktiver, frei zugänglicher Besucherbereich, eine sogenannte Erfinderwerkstatt. Museumsleiterin Dr. Marlit Bauch erläuterte das Konzept schlaglichtartig. Es gehe künftig darum, nicht nur auszustellen, man setze vielmehr auf den „mündigen Besucher“, der sich selbstständig mit den Museumsthemen befasst.

Das gesamte Volkskundemuseum soll neu organisiert werden. Der Eingang soll dafür in den beheizbaren Bereich des Museumscafés verlegt werden, wo auch ein kleiner Laden entstehen kann. Zwischen Café und Erfinderwerkstatt sollen neue Toiletten eingebaut werden.

Selbst ist der Besucher

In der Erfinderwerkstatt wird es Stationen zu Inhalten geben, die das Museum schon jetzt ausmachen. Dazu gehört unter anderem die Textilverarbeitung, zu der es einen riesigen Fundus gibt. „Man könnte die Leute zum Beispiel an einem Rahmen selbst weben lassen“, so Bauch.

Musikautomaten vom Ende des 19. Jahrhunderts wären ebenso ein Thema. An ihnen könnten die Besucher Musik machen und die Technik ausprobieren. Eine Zeitreise mittels Kostümen und der Stahlbau, zu dem man beispielsweise Brücken statisch berechnen lassen könnte, wären weitere mögliche Stationen. Auch das Thema „Behälter“ wäre denkbar sowie ein „Windtisch“, für den es offenbar bereits einen Sponsor gibt.

„Wir machen das alles nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die Spaß haben wollen“, so die Museumsleiterin. Die Gesamtkosten der Umstrukturierung würden bei etwa 175.000 Euro liegen. Durch die Sponsoren und die Leader-Förderung müsste die Stadt davon wohl nur rund 17.500 Euro aus Eigenmitteln tragen.

Dr. Joachim Grzega (SPD) sprach im Stadtrat von echter Interaktivität und einem Alleinstellungsmerkmal für die Region. Maria Scherer (SPD) fragte nach den Eintrittspreisen. Dr. Marlit Bauch räumte ein, dass diese wohl steigen müssten. Derzeit kostet der Museumsbesuch 2,50 Euro. Man müsse die Menschen neugierig machen, was funktionieren dürfte. Schließlich sei das neue Angebot auch ein wetterunabhängiges touristisches Ausflugsziel.

Kostenschreck legte sich

Klaus Fackler (FW) erklärte, dass seine Fraktion die Umstrukturierung kritisch begleitet habe. Man sei anfangs erschrocken, als man die Kos­ten erfahren habe. Dieser Schrecken habe sich aber „beim Weiterblättern“ gelegt. Das Vorhaben sei solide finanziert und ein hoher Mehrwert für die Kommune.

Fackler regte an, auch etwas zum Thema Verkehrswege zu machen, etwa unter dem Motto „Vom Kanal bis zum Eisenbahnknotenpunkt“. Kritisch hinterfragte er allerdings die laufenden Kosten.

Letztere Frage ist laut Bauch berechtigt. Man überlege, wie man Synergien zwischen Café und Museumseintritt hinbekomme. Jedenfalls wolle man nicht ganztägig 100 Prozent Personal einsetzen.

Auch Uwe Linss (CSU) findet die Ideen toll. Er betonte aber, dass das Projekt nur umgesetzt werden könne, wenn die Leader-Förderung greife. Dr. Kristina Becker (ebenfalls CSU) bemerkte, dass die Räume für Schulklassen eng werden könnten und regte an, die Werkstatt räumlich etwas zu entzerren. Das würde aber wohl zu hohe Umbaukosten verursachen, so Bauch. Sie appellierte, dies zunächst in einem Raum auszuprobieren. Wenn es toll laufe, können man weitermachen.

Am Ende war sich der Stadtrat einstimmig einig, das neue Konzept zu verwirklichen.

