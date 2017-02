Treuchtlinger Nachbarschaftshilfe startet

TREUCHTLINGEN - Früher war alles besser? Wohl nicht, aber vieles war anders. So waren zum Beispiel die Kinder und Enkel noch im Haus, wenn die Eltern gebrechlich wurden und Hilfe brauchten. Oma und Opa passten im Gegenzug auf den Nachwuchs auf, und der Nachbar war vielleicht nicht immer gern, aber doch zuverlässig zur Stelle, wenn der Rasen gemäht oder während eines Krankenhausaufenthalts die Katze gefüttert werden mussten. Heute ist die Gesellschaft mobiler, individueller und anonymer geworden. Das verlangt nach neuen Modellen – auch im ländlichen Treuchtlingen. Wenn hier die traditionelle Nachbarschaftshilfe nicht mehr funktioniert, muss sie eben ehrenamtlich organisiert werden.

Wenn es im Alter schwieriger wird, das Haus zu verlassen, und die Familie weit weg lebt, wird es um manche Senioren einsam. Wo nötig und gewünscht, springt dann die Nachbarschaftshilfe ein – sei es mit Besorgungsfahrten, handwerklicher Hilfe oder einem geselligen Spaziergang. © Pixabay



Das haben sich Helga Bamberger, Maria Schiavone, Hildegard Zimmer und Veronika Löffler zur Aufgabe gemacht. Seit über einem Jahr feilen die vier umtriebigen Treuchtlingerinnen am Konzept der Nachbarschaftshilfe, haben Fördermittel beantragt, Flyer entworfen und sogar ein eigenes Büro eingerichtet. Dieses befindet sich im ehemaligen Bad des Bürgerhauses und ist zwar schon möbliert, aber noch nicht ganz fertig renoviert.

Die Idee zur Gründung einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe war im Zuge der Ausbildung der Treuchtlinger Seniorenberater durch die Freiwilligenagentur Altmühlfranken entstanden. Der Stadtrat hatte sich im Dezember 2015 einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Kommune als Träger fungiert und beim Sozialministerium eine Anschubfinanzierung beantragt.

„Bürgerschaftlich engagierte Hilfe kann wesentlich zum Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und zum Erhalt von Sozialkontakten beitragen“, heißt es in der Projektbeschreibung. Aber nicht nur an Senioren richtet sich das Angebot, sondern auch an Alleinerziehende, Kranke und „alle, die Hilfe brauchen“, so Helga Bamberger.

Unterstützung von den „Helfern von Nebenan“ gibt es zum Beispiel bei Behördengängen oder Arztbesuchen, beim Einkaufen sowie bei der vorübergehenden Haus- und Gartenarbeit oder der kurzfris­tigen Versorgung von Haustieren während einer Erkrankung. Die Helfer wechseln eine defekte Glühbirne, wenn es der Besitzer nicht mehr kann, kümmern sich bei plötzlichen Notfällen um Kinder oder gehen einfach nur gegen die Einsamkeit mit älteren Menschen spazieren.

In Treuchtlingen haben Hildegard Zimmer, Maria Schiavone und Helga Bamberger (von links) den Aufbau einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe in die Hand genommen. Das Büro im ehemaligen Bad des Bürgerhauses haben sie selbst renoviert, die ersten Flyer liegen schon auf. © Patrick Shaw



„Manche Senioren trauen sich auch nicht mehr allein ins Kino oder Café“, weiß Bamberger. Dann ist ebenfalls eine Begleitung möglich. Das alles ist kostenlos, lediglich die Anfahrt wird in Rechnung gestellt.

Kein Ersatz für Profis

Nicht gedacht ist der ehren­amtliche Service als Ersatz für professionelle Pflege und medizinische Versorgung, als regelmäßige Putz- oder Haushaltshilfe sowie als Fahrdienst anstelle eines Taxis. „Wenn wir nicht selbst helfen können, vermitteln wir an andere Organisationen“, erklären die Ini­tiatorinnen. Generell sind alle Helfer zur Verschwiegenheit über ihre Einsätze verpflichtet.

Erreichbar ist die Nachbarschaftshilfe tagsüber unter Telefon 0171/7849832. Bürozeit im Bürgerhaus ist montags von 10 bis 12 Uhr.

Für alle, „die helfen wollen oder Hilfe brauchen“, gibt es zudem am Mittwoch, 15. März, um 17 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Kulturzentrum Forsthaus. Denn der neue Helferkreis sucht dringend noch mindestens zehn rüstige Mitstreiter jeden Alters. Voraussetzung ist lediglich ein einwandfreies Führungszeugnis, Führerschein und Auto wären hilfreich. Welche Aufgaben bei welchen Personen und zu welchen Zeiten er übernimmt, ist jedem Helfer freigestellt.

