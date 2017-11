Treuchtlinger Narren begrüßen die fünfte Jahreszeit

Andrea II. und Daniel I. übernehmen das närrische Zepter und führen die Karnevalisten durch die 67. Session - vor 19 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die fünfte Jahreszeit in Treuchtlingen wird heiß! Einen ersten Vorgeschmack gab es am Samstagabend bei der Faschingsdämmerung in der Treuchtlinger Stadthalle, wo die Tanzgruppen vorgestellt wurden. Und nun ist auch klar, wer das Prinzenpaar aus dem 66. Jubeljahr ablöst: Andrea II. und Daniel I. Wagner übernehmen das Zepter von Matthias und Manuela Strauß.

Einen ersten Vorgeschmack auf die fünfte Jahreszeit lieferte die KG Treuchtlingen am Samstagabend in der Treuchtlinger Stadthalle. © Viola Bernlocher



Neugierig lässt Noch-Prinzessin Manuela I. den Blick durch die Treuchtlinger Stadthalle wandern. Wer wird wohl ihre Nachfolgerin? Verrät sich eine Dame, in dem sie sich auffällig, oder besonders unauffällig benimmt? Für Manuela und Matthias Strauß war ihre Session als Treuchtlinger Prinzenpaar eine rundum schöne Erfahrung. Dass sie dann auch beim Prinzenflug am Nürnberger Airport mitfliegen durften und die Runde wegen des schlechten Wetters im Norden dann auch noch gen Süden über Wettelsheim ihren Heimatort ging – das setzte dem ganzen natürlich das Diadem respektive die Prinzenkappe auf.

Und so steigt die Spannungskurve merklich, als der Vorstand Jürgen Scheuer das Mikrofon greift und mit den entsprechenden Beats hinterlegt die Gäste begrüßt. Sogar ein Düsseldorfer Karnevalist hat die weite Anreise zur Treuchtlinger Faschingsdämmerung auf sich genommen und wird mit lautem Klatschen aufgenommen. Einheizer Jürgen Scheuer kann die Rolle des Conferenciers aber schnell wieder abgeben, denn dann übernimmt zum ersten Mal Patrick Geiger den Vorsitz. Der neue Präsident des Elferrats wird auf der Website als Virtuose am Mikrofon charakterisiert und das ist nicht gelogen. Vor allem hat er an diesem Abend aber Zeitdruck, denn der offizielle Teil soll schnell über die Bühne gehen, damit der Fasching beizeiten herandämmern kann.

Und so marschiert schnell als erste Gruppe die Kinderschautanzgruppe auf. In ihren bunten T-Shirts machen die jüngsten Tänzerinnen schon eine gute Figur und winken bei ihrer Vorstellung in den Raum. Klar, dass natürlich auch eine geborene Karnevalistin unter ihnen ist. Maxi darf auf die Bühne und bekommt vom ganzen Raum ein Geburtstagsständchen gesungen. Schnell folgt in ihren rot-weißen Gardekostümen die Kindermarschtanzgruppe und schwingt zumindest kurz die Beine, bevor sie sich vorstellen.

Neue Bambini-Tanzgruppe

Tanzmariechen und Kindertanzmariechen zeigen einen Spagat, bevor sie und ihre Trainerinnen mit Applaus belohnt an den Rand treten und die Tanzfläche frei machen für die Juniorengarde in blau-weiß. Gleich darauf folgt die Prinzengarde in orange und zeigt, als kleine Showeinlage schon mal einen Spagat-Reigen. Fehlt noch die Schautanzgruppe, die ebenfalls einmarschiert. Eine Gruppe, das gibt Präsident Patrick Geiger offen zu, hat er aber trotzdem unterschlagen, denn die ist brandneu. Vor 12 Wochen wurde die Bambini-Gruppe gegründet, die schon fleißig für ihren ersten Auftritt trainiert.

Andrea II. und Daniel I. sind das neue Treuchtlinger Prinzenpaar. © Viola Bernlocher



Ganz schön eng wird es vor der Bühne und das Prinzenpaar ist noch immer nicht gekürt. Denn zuvor müssen noch einige Orden überreicht werden. Otto Hausmann, Präsident der Spalter Karnevalisten und Mitglied im Fastnacht Verband Franken ist gemeinsam mit Kollegin Andrea Weidlich angereist – Ruhm und Ehr wegen. Denn die wird in Form des Verdienstordens des Fastnacht Verband Franken Nico Morana und Gaetano Pellegrini zuteil. Matthias Faulhaber bekommt den Till von Franken (Hausmann: „Die Urkunde schmückt den Hausgang ungemein.“) und die höchste Auszeichnung in Form des silbernen Verdienstordens des Bunds Deutscher Karneval aber erhält Thomas Stechhammer.

Wer ein Gardemädel heiratet...

Jetzt aber hat das Fiebern ein Ende. Prinzenpaar, Prinzenpaar! Präsident Patrick Geiger macht es spannend. „Sie sind beide begeisterte Sportler und verreisen gerne.“ Zwischenruf: „Das könnte jeder sein.“ Nächster Tipp: „Er experimentiert gern im Labor, sie bringt Kindern beruflich und in der Freizeit etwas bei. Na, dämmerts?“ „Iiiihjaaa“, schreit es entzückt aus der Riege der Tanztrainerinnen. Denn die Gekürte ist eine von ihnen.

Andrea II. muss ein Tränchen verdrücken, als sie auf ihren Gatten Daniel I. wartet, um die Bühne zu erobern. Der ist, anders als seine Prinzessin, kein ausgemachter Karnevalist und musste sich nach der Aufwartung von Präsident und Hofmarschall zuhause erst einmal aufklären lassen, was da auf ihn zukommt. „Aber wenn man ein Gardemädel heiratet, ...“, sagt er und grinst.

Dann setzen ihre Vorgänger Matthias und Manuela ihnen das Diadem und die grüne Karnevals-Mütze auf. Und die passen den beiden Neuen schon ganz gut. Darauf gibt es natürlich nur eine Antwort: „Treuchtlingen A-ha!“

Die Faschingstermine 2017/2018:

20.01.18: Inthronisations-Gala

21.01.18: 1. Kinderball

27.01.18: 95. Prunksitzung

03.02.18: 96. Prunksitzung

04.02.18: Familien-Prunksitzung

11.02.18: 2. Kinderball

12.02.18: Rosenmontagsparty

13.02.18: Faschingstreiben

Weitere Infos online unter www.kg-treuchtlingen.de.

Viola Bernlocher Süd-Springerin E-Mail