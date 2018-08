Treuchtlinger Naturfreunde: Im Einsatz für die Natur

TREUCHTLINGEN - Outdoor- und Freizeitsport ist im Trend, viele Menschen gehen nach der Arbeit gern im Wald spazieren oder unternehmen im Urlaub Touren mit dem Fahrrad. Dass dieser Trend gar nicht so neu ist, beweisen die 1922 gegründeten Treuchtlinger Naturfreunde.

Die Naturfreunde-Vorsitzenden Herrmann Schmidt (links) und Albert Lechner vor dem Naturfreundehaus in der Grüntäleinstraße. Lechners Tochter Andrea Pietsch (Mitte) kümmert sich um den Betreib des Vereinsheims mit Unterkunft. © Benjamin Huck



Gleich ein paar Wegweiser zeigen zum Ziel. „Zum Naturfreundehaus“ steht auf einem liebevoll geschnitzten Holzschild in der Bahnhofstraße. Folgt man dem Hinweis und geht bis ans Ende der Grüntäleinstraße, erreicht man das Naturfreundehaus, vor dem einen Andrea Pietsch und Albert Lechner empfangen.

Lechner steht seit 1979 an der Spitze des Vereins, seit 2016 hat er Herrmann Schmidt als gleichberechtigten Co-Vorsitzenden an seiner Seite. Lechner erinnert sich an viele Aktivitäten, mit denen die Naturfreunde in Treuchtlingen präsent waren: ein eigener Fasching im Vereinsheim, das Sonnwendfeuer in der Grüntäleinstraße oder auch die Teilnahme mit einem eigenen Festwagen am Volksfestzug.

Aus der Arbeiterbewegung

Die Naturfreunde entstanden Ende des 19. Jahrhunderts in Wien als Gegenbewegung zu den Alpenvereinen. Waren die Gebirgswanderer einst vor allem gut betucht und konnten sich den Bau von Hütten in den Bergen leisten, blieben die arbeiternahen Naturfreunde eher in der Region – zumal ihnen manche existierenden Vereine wegen der Klassenunterschiede die Mitgliedschaft verweigerten. Dazu gehörte ab 1907 auch der Bau von Naturfreundehäusern, in denen die Mitglieder günstig übernachten konnten. Über 400 davon gibt es heute in Deutschland und 1000 weltweit.

So sah das zweite Naturfreundehaus von 1927 über dem Roth-Keller aus. Beide Einrichtungen gibt es heute nicht mehr. © Repro/Benjamin Huck



In Treuchtlingen wurde die Ortsgruppe 1922 gegründet. Ihr erstes Wanderheim war der Wettelsheimer Keller, damals noch zusammen mit Waldlust Wettelsheim. Doch die Waldlust wollte sich nicht dem sozialistischen Dachverband der Naturfreunde anschließen, weshalb die Vereine getrennte Wege gingen. Fünf Jahre später bauten die Naturfreunde ihr zweites Vereinsheim über dem Roth-Keller der gleichnamigen Brauerei, nur wenige Meter vom Wettelsheimer Keller entfernt. Keller und Brauerei gibt es heute nicht mehr, und auch die Naturfreunde wurden während der nationalsozialis­tischen Diktatur verboten.

In den 1950er Jahren verhalf der damalige Vorsitzende Michael Reulein dem Verein wieder zu neuem Leben. Auch die Rolle Treuchtlingens als Eisenbahnerstadt kam dem Arbeiterverein zugute. Reulein ließ auf dem Grundstück am Ende der Grüntäleinstraße, das die Naturfreunde von der Stadt gepachtet haben, ein kleines Wanderheim errichten.

Anfang der 1960er Jahre wurde das Haus erweitert und bot nun vier Schlafräume, eine Toilette und eine Küche. Ende der 1970er Jahre legte der Freistaat dann ein Förderprogramm für Wanderheime auf und übernahm fast die Hälfte der Baukosten. Die Naturfreunde ergriffen gleich die Initiative und vergrößerten ihr Haus bis 1982 so, wie es heute noch dasteht. 420.000 D-Mark kostete das damals. Neben dem staatlichen Zuschuss flossen rund 9500 Stunden Eigenleistung der Mitglieder in den Bau.

„Wir hatten damals aktive Handwerker im Verein, ein Mitglied hat auch einen Lastwagen und einen Bagger bereitgestellt“, erinnert sich der 78-jährige Lechner, der seit 65 Jahren Mitglied im Verein ist. Seine Tochter Andrea Pietsch ist die Hüttenreferentin des Hauses und kümmert sich um die Belegung. Entweder mieten sich Gruppen oder Schulklassen komplett im zweiten Obergeschoss mit seinen 36 Betten ein, oder es kommen Paare und Familien, die ein paar Tage bleiben.

Das Haus hat Mehrbettzimmer und Schlaflager und ist für Selbstversorger gedacht. In der Küche gibt es Geschirr und alle Geräte, die es zum Kochen braucht. „Wir haben eigentlich jedes Wochenende Gäste“, so Pietsch. Dennoch gibt es auch ruhigere Zeiten. Das Haus solle sich selbst tragen, ohne Kosten zu verursachen. Eine Konkurrenz zu örtlichen Gasthäusern oder Ferienwohnungen soll es nicht sein.

Heim für Gäste und Vereine

Im Erdgeschoss gibt es neben den Lagerräumen die holzvertäfelte Gaststube mit Ausschank und professioneller Küche. Hier treffen sich die Vereine regelmäßig. In der ersten Etage befinden sich zwei Aufenthaltsräume für Gruppen und die Küchen zur Selbstversorgung. Im zweiten Stock sind die Etagenbäder sowie die Schlafzimmer für die Gäste untergebracht.

Die Einnahmen von den Übernachtungsgästen werden stetig wieder ins Gebäude investiert, etwa in eine energiesparende Heizung oder neue Betten. Inzwischen ist das Haus auch zum Heim der Reservistenkameradschaft und des Gesangvereins geworden, da sie in Treuchtlingen nur schlecht Räume für ihre Treffen fanden.

Ihre Ausflüge führen die Naturfreunde stets in die heimische Natur – dieses Jahr etwa am Maifeiertag zur Brotzeit an die Uhlbergkapelle. © Naturfreunde Treuchtlingen



Heute kostet die Mitgliedschaft bei den Naturfreunden 50 Euro pro Kopf und Jahr, Familien zahlen 70 Euro – wobei Lechner betont, dass ein Großteil davon der Bundesverband erhält. Und der will von der allgemeinen Naturlust der Deutschen ebenfalls profitieren und bietet mehr als 30 Lehrgänge zu den Themen Berg- und Schneesport, Kanufahren und Wandern an – etwa Schulungen zum Wanderleiter oder Schneesportlehrer. Immer im Blick: der schonende Umgang mit der Natur.

Der Naturfreunde-Dachverband sieht sich durchaus auch politisch. Früher gehörten ihm viele Sozialdemokraten wie etwa Willy Brandt an. Heute positioniert sich die Organisation unter anderem gegen Atomkraft und Rechtsextremismus sowie für den Klimaschutz. Sie versteht sich als Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur. Bundesweit zählen die Naturfreunde etwa 70.000 Mitglieder, international stellen 45 Partnerverbände rund 350.000.

Die gut 40 Mitglieder der Treuchtlinger Ortsgruppe treffen sich regelmäßig zum gemütlichen Beisammensein im Naturfreundehaus. Jeden ers­ten Freitag im Monat um 14 Uhr unternimmt die Seniorenwandergruppe Ausflüge; Treffpunkt ist an der Stadthalle. Wer noch fitter zu Fuß ist, kann auch an einer der monatlichen Ganztageswanderungen teilnehmen – zuletzt etwa um den Altmühlsee oder zur Steinernen Rinne bei Wolfsbronn. Auch in Kooperation mit dem Naturpark Altmühltal gibt es Ausflüge, heuer etwa am 1. Mai zur Uhlbergkapelle mit anschließender Brotzeit im Wald.

„Die Naturfreunde wollen nicht höher, schneller, weiter“, beschreibt Co-Vorsitzender Schmidt das Credo des Vereins. Vielmehr gehe es um den bewussten Aufenthalt in der Natur, bei dem die Menschen ihre Region und die heimischen Pflanzen und Tiere kennenlernen. Wer mehr über seine Umwelt wissen möchte, könne gern unverbindlich und kostenlos mitwandern.

Weitere Informationen zu den Treuchtlinger Naturfreunden gibt es bei Albert Lechner, Telefon 09142/1257.

