Treuchtlinger Para-Reiterin wird Vize-Europameisterin

Reit-EM in Göteborg: Zwei Medaillen für Elke Philipp - 30.08.2017 06:05 Uhr

TREUCHTLINGEN - Die Treuchtlinger Para-Reiterin Elke Philipp ist mit einer Silber- und einer Bronzemedaille von der Reit-Europameisterschaft im schwedischen Göteborg zurück in die Altmühlstadt gekommen.

Kurz vor dem Start der Dressurvorführung sitzt Elke Philipp auf ihrem Pferd Blacky. Bundestrainer Bernhard Fliegl und Pferdepflegerin Larisse Simon treffen die letzten Vorbereitungen. © Stefan Sevenich



Gleich zu Beginn des Wettbewerbs konnte Elke Philipp mit ihrem Pferd Regaliz, genannt „Blacky“, die Silbermedaille im Dressurreiten (Grade I) gewinnen. „Blacky und ich waren uns richtig einig. Wir konnten die meisten Richter von uns überzeugen“, so die 53-Jährige. Die in den Protokollen der vergangenen Turniere angegebenen Verbesserungsmöglichkeiten wurden in den konzentrierten Trainingseinheiten verfeinert und auf den Punkt gebracht.

Eigentlich hätte es für die Treuchtlingerin auch Gold werden können. Denn die erstplatzierte Britin Julie Payne wird ab dem 1. September in einem anderen Schwierigkeitsgrad eingestuft, durfte in Göteborg aber noch in der Kategorie Grade I starten.

„Eigentlich geht das nicht. Diese Regularie sollte unbedingt nächstes Jahr geändert werden“, sagte die deutsche Equipechefin Britta Bando gegenüber der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Ein von den Italienern initiierter Protest mehrerer Nationen wurde jedoch abgeschmettert.

Am nächsten Tag ging es um die Teammedaille für die deutsche Mannschaft. Hochmotiviert legten die vier Reiter los, doch am Ende fehlten 2,5 Punkte auf den dritten Platz. „Ich konnte meine Leistung zum Vortag verbessern, mit über 74 Prozent setzte ich mich wieder auf den 2. Platz“, so Philipp. Doch für die Gesamtmannschaft hat es nicht gereicht.

Am Ende stand noch der Wettbewerb im Freestyle an, acht Teilnehmer hatten die Chance, eine Medaille zu gewinnen – eine davon ging nach Treuchtlingen. „Ich konnte nach England und Lettland den 3. Platz und somit die Bronzemedaille in der Kür erreiten“, freut sich Philipp. „Es hat richtig viel Spaß gemacht, meine neue Choreographie zu präsentieren und Regaliz hat mitgezogen.“ Ihre Anweisungen habe das Pferd gut verstanden und entsprechend umgesetzt. „Wir sind ein gutes Team, er lief wie ein Uhrwerk.“

Damit endet die Wettkampfsaison für die 53-Jährige, im Winterhalbjahr steht dann das Training an. Das nächs­te Turnier findet für Elke Philipp Ende Februar in Doha/Katar statt. Den Höhepunkt des Jahres gibt es dann im September: die Weltreiterspiele in Tyron, USA. Dort möchte Philipp ihre Bronzemedaille von der WM 2014 mindestens verteidigen.

pm/Benjamin Huck