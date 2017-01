Treuchtlinger Polizei findet verbotenes Messer im Auto

"Mit zu viel Schwung" lautet eine weitere Meldung der Beamten - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Montag­nachmittag hat die Treuchtlinger Polizei bei der Kontrolle eines 26-jährigen Transporterfahrers ein verbotenes Springmesser sichergestellt.

Das Messer mit einer etwa elf Zentimeter langen Klinge lag griffbereit in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der Besitzer musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Mit zu viel Schwung

TREUCHTLINGEN – Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Montagabend vor den Treuchtlinger Luitpoldarkaden mit Schwung rückwärts gefahren und hat einen Unfall verursacht. Die Frau war beim Ausparken quer bis zur Gegenfahrbahn in die Straße eingefahren, wobei ihr Wagen das Fahrzeug einer 28-jährigen Autofahrerin berührte, die gerade hinter ihr vorbeifuhr. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1100 Euro. Verletzt wurde niemand.

