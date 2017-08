Treuchtlinger Polizei hatte viermal Auto am "Zettel"

Auto angefahren – Auto verbeult – Auto übersehen – Auto zerkratzt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Auf dem Schotterparkplatz in der Schlossstraße in Möhren hat ein Unbekannter am Dienstag­nachmittag einen blauen Fiat angefahren. In der Grüntäleinstraße in Treuchtlingen wurde ein Fahrzeug mit Fußtritten traktiert. Auf dem Parkplatz der Altmühltherme kam es zu einem Zusammenstoß und in der Elkan-Naumburg-Straße wurde ein geparktes Auto gestreift.

Auto angefahren

MÖHREN – Auf dem Schotterparkplatz in der Schlossstraße in Möhren hat ein Unbekannter am Dienstag­nachmittag einen blauen Fiat angefahren. Der Verursacher war möglicherweise mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs und hat sich bislang nicht gemeldet. Ob er den Zusammenstoß bemerkt hat, ist laut Polizei fraglich. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 bei der Inspektion Treuchtlingen zu melden.

Auto verbeult

TREUCHTLINGEN – Die Polizei sucht einen rabiaten Fußgänger, der seinen Frust über ein schlecht geparktes Auto an eben diesem mit Fußtritten ausgelassen hat. Ein 26-Jähriger aus Gunzenhausen hatte den Wagen am Dienstagvormittag in der Treuchtlinger Grüntäleinstraße geparkt. Dabei ragte die rechte Seite auf den Gehweg. Offenbar ärgerte sich darüber ein Passant so sehr, dass er gegen das hintere Seitenteil des Fahrzeugs trat. Dabei entstand eine Delle. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Den Fahrzeugführer verwarnten die Beamten wegen seiner Parkweise.

Auto übersehen

TREUCHTLINGEN – Eine 57-jährige Autofahrerin aus Wemding hat am Dienstagnachmittag beim rückwärts Ausparken aus einer Parkbucht vor der Treuchtlinger Altmühltherme den Wagen einer 50-jährigen Pleinfelderin übersehen, die ebenfalls rückwärts zwischen den Parkreihen fuhr. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von gut 2000 Euro.

Auto zerkratzt

TREUCHTLINGEN – In der Treuchtlinger Elkan-Naumburg-Straße hat eine 20-jährige Pappenheimerin mit dem Außenspiegel ihres Auto den Spiegel eines parkenden Wagens gestreift. Beide Bauteile wurden dabei leicht zerkratzt. Die Pappenheimerin meldete den Unfall ordnungsgemäß der Polizei. Sie wurde deshalb nur mündlich verwarnt.

pm