Treuchtlinger Polizei: Hoverboards sind kein Spielzeug

Zudem hatten die Beamten noch vier weitere Meldungen - vor 32 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Samstag war in einem Treuchtlinger Ortsteil ein Kind auf einem sogenannten Hoverboard unterwegs.

Die 34-jährige Mutter und ihr Sohn gingen davon aus, dass es sich um ein Spielzeug handle. Allerdings unterliegen solche Fahrzeuge laut Polizei der Zulassungs- und Versicherungspflicht und dürfen nur mit Führerschein benutzt werden.

Gewiefter Wadlbeißer

TREUCHTLINGEN – Mit einem listigen „Wadlbeißer“ hat sich am vergangenen Donnerstag eine Paketzustellerin angelegt. Die 36-Jährige hatte laut Polizei gegen 12.30 Uhr ein Grundstück in einem Treuchtlinger Ortsteil betreten und war dort von einem kleinen, freundlich mit dem Schwanz wedelnden Hund begrüßt worden. Was die Frau nicht bemerkte: Unterdessen schlich sich ein zweiter kleiner Hund von hinten an sie heran und biss die Zustellerin unvermittelt in die Wade. Ein Arzt musste die leichte Verletzung behandeln.

Ausweichmanöver mit Folgen

TREUCHTLINGEN – Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag in der Ansbacher Straße. Ein 49-Jähriger aus Hessen wollte gegen 7.25 Uhr mit seinem 40-Tonner nach links in die Gstadter Straße abbiegen und übersah dabei ein stadtauswärts fahrendes Auto. Dessen 59-jähriger Fahrer wich nach rechts aus und prallte gegen die linke Fahrzeugseite einer 58-Jährigen, die mit ihrem Wagen in der Gstadter Straße wartete. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Teurer Ausparkversuch

POLSINGEN – Zirka 6000 Euro Schaden sind am Freitagmorgen bei einem Unfall in Polsingen entstanden. Ein 51-jähriger Lieferfahrer aus dem Raum Ingolstadt wollte in der Frankenstraße ausparken und übersah das hinter seinem Kleintransporter stehende Auto einer 42-Jährigen aus dem Donau-Ries. Verletzt wurde niemand.



Unfallzeugen gesucht

TREUCHTLINGEN – Am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr hat ein Unbekannter in Treuchtlingen am Holzgarten ein geparktes Auto angefahren und eine zwei Zentimeter lange Delle über dem linken Frontscheinwerfer hinterlassen. Schaden: rund 900 Euro. Die Polizei konnte türkisen Farbabrieb sichern und bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

pm