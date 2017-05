Treuchtlinger Polizei stellte flüchtigen Dieb

Diebesduo klaute Maschinen und bediente sich im Supermarkt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Mittwochnachmittag gab es in Treuchtlingen eine kurze Verfolgungsjagd, bei der am Ende einer von zwei Ladendieben von der Polizei gestellt und festgenommen wurde.

Kurz vor 17 Uhr waren in einem Verbrauchermarkt in der Nürnberger Straße zwei Männer beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Beim Eintreffen der Polizei rannten sie davon. Nach einer kurzen Verfolgung konnte einer der beiden gestellt werden. Der zweite Dieb, ein junger Mann, etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit Jeans und Lederjacke, konnte trotz Fahndung nicht mehr erwischt werden.

Der festgenommene Ladendieb, ein 23-jähriger „Tourist“, hatte kurz vor seiner Festnahme einen Rucksack mit Diebesgut weggeworfen, in dem sich 14 elektrische Zahnbürstenköpfe im Wert von etwa 240 Euro befanden. Bei den Ermittlungen konnte am Parkplatz des Verbrauchermarktes das Auto der Diebe identifiziert werden. In diesem fand sich umfangreiches Diebesgut, unter anderem Bohrmaschinen, Akkuschrauber und weitere Maschinen im Wert von etwa 1400 Euro.

Der gefasste Dieb lebt in Weißruss­land und war bislang strafrechtlich in Deutschland noch nicht aufgefallen. Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Das zuordenbare Diebesgut wurde an die geschädigten Geschäfte wieder herausgegeben, das andere bleibt zunächst sichergestellt. Seinen Mittäter benannte der junge Mann übrigens nicht.

pm/Hubert Stanka