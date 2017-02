Treuchtlinger Polizei sucht Internet-Betrüger

TREUCHTLINGEN - Gleich zwei Anzeigen wurden bei der Treuchtlinger Polizei am Dienstag wegen Betrugs erstattet, da Bürger im Internet Waren bestellt, bezahlt, aber nicht erhalten hatten.

Ein 54-jähriger Mann hatte über eine Verkaufsplattform einen Strandkorb für 461 Euro gekauft und das Geld an den Verkäufer überwiesen. Nachdem dieser den Artikel nicht schickte, recherchierte der Mann und stellte fest, dass er einem Betrüger aufgesessen war. Im anderen Fall erwarb ein Treuchtlinger eine Kamera, bezahlte 676 Euro, bekam den Fotoapparat aber nicht zugeschickt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Warenbetrugs.

Unfall am Verteilerkasten

TREUCHTLINGEN – Eine stark blutende Schnittwunde am Bein hat sich ein 40-jähriger Elektriker zugezogen, der am Dienstag gegen Mittag in der Bürgermeister-Döbler-Allee Arbeiten an einem Stromverteilerkas­ten ausführte. Er rutschte mit einem Teppichmesser ab und schnitt sich ins Bein. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

